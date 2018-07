Tingretten vil løslate siktet mann i tvangssak i Vestoppland

Politiet begjærte fire uker forlenget varetektsfengsling, men fikk altså ikke medhold. Politiadvokat Tom Gjestvang i Innlandet politidistrikt har meddelt retten at kjennelsen ankes.

Han har bedt om at kjennelsen gis oppsettende virkning. Retten har tatt begjæringen til følge. Det innebærer at siktede tidligst kan bli løslatt når anken behandles i lagmannsretten.

Dommerfullmektig Edvard Horn Welle-Strand i Gjøvik tingrett skriver i domsslutningen at saken blir oversendt Eidsivating lagmannsrett umiddelbart.

Påtalemyndigheten har fått frist til onsdag med å sende inn sitt støtteskriv til anken. Siktedes forsvarer må også inngi sitt tilsvar 18. juli.

I begynnelsen av juli ble en mann i 60-årene fra Vest-Oppland varetektsfengslet og siktet for å ha utsatt en mann i 40-årene for tvang og trusler i opptil to år.

Den siktede erkjente ikke straffskyld.

– Han stiller seg helt uforstående til siktelsen. Han synes det er tungt å havne i denne situasjonen, og forstår ingenting av det som har skjedd, sa mannens forsvarer, advokatfullmektig Magnhild Irene Claudius, til Aftenposten.

Mannen i 40-årene skal ikke ha vært fysisk fanget i siktedes hus, han skal ha hatt egen nøkkel til huset. Han skal ha blitt utsatt for annen form for kontroll.