En person er pågrepet etter boligbrann i Mysen

SISTE: Øst politidistrikt opplyser på Twitter at en person er pågrepet etter brannen. Politiet vil ikke si mer om pågripelsen, men viser til at de vil sende ut en pressemelding om saken i formiddag.

Én til legevakt

Politiet fikk melding om brannen i Smedgata på Mysen i Eidsberg kommune klokken 3.15. Det var en av de evakuerte beboerne som meldte om brannen.

Åtte personer ble evakuert fra et bolig- og næringsbygg, mens fire ble evakuert fra et nabobygg.

Politiet har gjort rede for alle som bor i de tre leilighetene, og det er ikke meldt om alvorlig personskade i forbindelse med brannen. Personen som er kjørt til legevakt, har pustet inn røyk.

– Brannvesenet meldte om økende brann klokken 4.34. Vi jobber med å ordne tak over hodet for de evakuerte. Når det er på plass, vil vi oppta forklaringer, sa operasjonsleder Kari Monsen i Øst politidistrikt til NTB klokken 4.45.

#Mysen, nødetater på stedet i Smedgata ifm brann i bygning. Vi er i gang med evakuering av beboere. — Politiet i Øst (@politietost) July 17, 2018

Kontroll etter tre timer

Kort tid etterpå melder politiet på Twitter at et tilstøtende klubbhus er åpnet for de evakuerte.

Til VG sa vaktleder Owe Gulbrandsen for 110-sentralen i Øst omkring klokken 4.30 at det fremdeles brant godt i bygningen på tre etasjer.

Klokken 6.18 tirsdag morgen melder brannvesenet at de har kontroll på brannen, men at det fortsatt er «noe røyk og noe høy temperatur i bygget».