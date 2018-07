Guns N’ Roses følger ikke Eminems eksempel. De ønsker pressefotografer velkommen.

Fredag ble det kjent at det amerikanske hardrockbandet Guns N' Roses ikke vil kreve fotoforbud for pressen. Managementet til bandet krevde i utgangspunktet fotorestriksjoner, men etter forhandlinger med eventselskapet Live Nation Norge har de åpnet for at en begrenset mengde pressefotografer får dekke konserten på Valle Hovin i Oslo den 19. juli på vanlig vis.

– Overfor Guns N' Roses argumenterte vi på samme måte som vi alltid gjør. At situasjonen i Norge er annerledes enn i andre land. Her har vi et lite og oversiktlig marked, noe som gjør at vi lettere kan garantere at det ikke vil forekomme videresalg av bilder, sier markedsansvarlig Kristin Svendsen i Live Nation Norway til NTB.

Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen / NTB scanpix.

I etterkant av Eminem-bråk

Snuoperasjonen til Guns N' Roses kommer i kjølvannet av Eminem-konserten på Voldsløkka i slutten av juni, som formelig var hermetisk lukket både for pressen og eventuelle hobbyfotografer. Opprørte naboer fortalte til Dagbladet at sikkerhetsselskapet Pro Sec gikk dør til dør i nabolaget for å forsikre seg om at ingen fotografer hang ut av vinduene.

I etterkant av Eminem-konserten har spørsmålet om sensur under konserter blitt aktuelt igjen. Norske medieorganisasjoner uttalte i en fellesmelding at de var bekymret over utviklingen med et økende antall fotorestriksjoner. Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening kalte fotoforbudene forvirrende og prinsippløse i en kommentar i Medier24.

– Pressefrihet er et viktig prinsipp, som vi må kjempe for hver gang den blir utfordret. Artister som stikker kjepper i hjulene hindrer vårt arbeid. Vi er veldig glad for at et band som Guns N' Roses ser at den norske pressen jobber profesjonelt og åpner for at vi kan være til stede, sier redaktør og leder for visuell kommunikasjon i NTB, Christina Dorthellinger Nygaard, som har engasjert seg sterkt i saken.

– Begynner å bli lettere å få unntak

Kristin Svendsen i Live Nation Norway forteller at ikke alle artister krever fotoforbud, men av dem som gjør det opplever hun at det er blitt litt lettere å få til unntak fra forbudet i Norge.

– Problemet er at bilder kommer på avveie i andre land. Poenget for artistene er at bildene ikke selges videre til kommersielt bruk, men brukes til dekning og anmeldelse av konsertene, sier hun.