Skudd avfyrt på Frøya i Trøndelag – én pågrepet

– Våpenet er beslaglagt, skriver politiet i Trøndelag på Twitter.

Det var ved 14.00-tiden lørdag ettermiddag at politiet fikk melding om at det ble skutt mot et samfunnshus på Frøya i Trøndelag. Innringer var arrangør av en fest som foregikk på stedet, melder politiet i Trøndelag til NTB.

– Det var lite dramatikk i dette. Etter litt etterforskning er en mann i 20-årene pågrepet, og vi har tatt beslag i våpen, sier operasjonsleder Bernt Tiller i Trøndelag politidistrikt til NTB.

– Ingen er skadd, og vi oppfatter dette mer som et vådeskudd enn et skudd som var rettet mot noen, legger han til.

Flere skudd kan ha blitt avfyrt

Ifølge meldingen som kom til politiet ble det muligens avfyrt to skudd, men politiet har så langt ikke kunnet avklare dette. Politiet håper at avhøret av den pågrepne vil oppklare hva som har skjedd.

– Vi må prøve å få snakket litt med han, så får vi se om han blir tatt med til Trondheim eller ikke, sier Tiller.

Operasjonsleder vil ikke gå ut med hva slags våpen politiet har beslaglagt.

Hendelsen skjer få dager etter at to tenåringsgutter ble drept i Trondheim sentrum. En ung mann er siktet for forsettelig drap.