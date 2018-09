Stengte veier og vann i boliger i Hordaland

(NTB/Bergens Tidende): – Nå regner det ganske mye, og folk får problemer og klarer ikke å stoppe vanninntrengningen selv, så vi er ute og vurderer hva som må gjøres, sier vaktkommandør Håkon Myking i Hordaland 110-sentral til NTB.

I løpet av natten har brannvesenet fått mange meldinger om at vann trenger inn i kjellere, garasjer, leiligheter og hus. Ifølge Myking er det i utgangspunktet flest meldinger som gjelder Bergen-området. Han sier at værvarslingene på forhånd nok har ført til at folk er klar over situasjonen og har forberedt seg på uværet.

Nima Taheri

I Starefossveien 22 ble det en travel natt. Starefossen har gått over sine bredder, og det renner store mengder vann i kjelleren til Kari Larsson.

– Det er helt forferdelig! Det føles som om hele fossen renner rett inn til oss, sier hun til Bergens Tidende ved 4.30-tiden natt til onsdag.

Regner kraftig

Klokken 4 kunne Vest politidistrikt melde om at det hadde regnet kraftig siden midnatt, men at det ikke hadde ført til store problemer.

– Men etter 4 tok det seg kraftig opp. Det er mye vann på veiene, i hus og i biler, sier operasjonsleder Per Algrøy til NTB klokken 5.30. Han sier at det likevel ikke er så mange stengte veier.

Tobias Willumstad Myrland

– Vi har stengt E39 ved Fjøsanger. Det er den som skaper mest problemer for folk. Men ellers er det ikke dramatiske ting, som vi har fått melding om i hvert fall, sier han. Også Stongafjelltunnelen i Askøy kommune er stengt på grunn av store nedbørsmengder. På Twitter lister politiet opp andre steder hvor vannet er en utfordring.

– Brann Stadion, Carl Konows gate, Ole Irgens vei, Starefossen, Fritz C Riebers vei og Straumeveien er noen av stedene vi har fått meldinger om.

Oversvømte veier

Vegtrafikksentralen melder på Twitter klokken 4.30 om veier de overvåker.

– Det meldes nå fortløpende om mye overvann og flere oversvømte veier i Hordaland. På hovedveinettet er det nå størst problem på E39 mellom Hordvik og Hylkje, E16 ved Kalandsvatnet og E16 Fjøsanger inn mot Bergen sentrum.

Fylkesvei 615 mellom Hope og Hyen i Gloppen er stengt som følge av et steinras.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel på oransje nivå for Hordaland og Rogaland ettersom det var ventet mye regn i løpet av natt til onsdag.