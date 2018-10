Fortjenesten er trolig skyhøy. Nettsiden oppgir at den selger sigaretter fra Øst-Europa. I østeuropeiske land som Ukraina, Moldova og Hviterussland koster en pakke røyk rundt ti kroner i butikkene, en kartong koster dermed rundt 100 kroner i innkjøp.

Nettbutikken selger kartongene for fra 360 til 495 kroner. I norske butikker må du ut med et sted rundt 1.050–1.250 kroner for en sigarettkartong.