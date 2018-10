21-åring forårsaket dødsulykke på E18 - dømt til 16 års fengsel

Straffen er den samme som aktor Vibeke Gjøslien Martins la ned påstand om for én uke siden.

Aktor mener småbarnsfaren Azad Hamam (47) ble drept med forsett, mens drapsforsøkene mot kona Hiro Feghheboukan (37) og datteren (5) hver burde straffes med seks års fengsel.

– Tiltaltes personlige forhold bør etter min mening ikke føre til noen reduksjon i straffen. Selvmordsforsøk er ikke noen formildende omstendighet, sa aktor i sin prosedyre.

For enken Hiro Feghheboukan var det tøft å få rippet opp det som skjedde natt til 1. januar i år i tingretten:

Etterpå sa hun til Aftenposten:

– Jeg er fornøyd med det aktor sa.

Både avdødes foreldre og flere av hans søsken var til stede i Larvik tingrett i forrige uke.

Per Annar Holm

Ville gjøre slutt på livet i trafikken: I stedet omkom en tilfeldig småbarnsfar.

Ønsket selv å dø

Tiltalte har hele tiden sagt at han bare ønsket å ta sitt eget liv og ikke hadde noen tanke om at noen andre kunne bli skadet eller drept. Han kjørte mot kjøreretningen i 2,9 kilometer på motorveien mellom Larvik og Grenland.

Til et av de første vitnene som kom til ulykkesstedet, sa 21-åringen:

– Jeg gjorde dette med vilje, jeg ville bare dø.

Argumenterte for uaktsomt drap

21-åringens forsvarer, Jon Anders Hasle, mente påstanden var ett til to år for streng, gitt at hans klient skulle bli funnet skyldig i forsettlig bildrap.

– Jeg mener dette er et uaktsomt bildrap og at straffen da burde ligge ned mot to-tre års fengsel, sa Hasle i sin prosedyre.

Det finnes ingen sammenlignbar rettspraksis der en bilist som ønsker å ta sitt liv, overlever, for så å bli tiltalt for forsettlig drap på et tilfeldig offer.

Saken vil bli anket inn for Agder lagmannsrett og kan havne i Høyesterett.

– Vi mener saken kan sees på to måter, og at den bør prøves for en ny rett, sier Hasle, som også hadde sagt til sin klient at straffen kunne bli slik aktor hadde lagt ned påstand om.

– En familie lagt i grus

Bistandsadvokat Christian Lundin krever oppreisningserstatning til familien både som etterlatte og skadede.

– Dette er en ubegripelig grov handling hvor en hel familie er lagt i grus, sa Lundin, som ba tingretten fravike erstatningsnivået Høyesterett har lagt seg på i slike saker.

Bistandsadvokaten ba om 300.000 kroner til hver av disse seks personene: Enken, de tre barna og begge avdødes foreldre for tap av forsørger og sønn.

Til kona krevde Lundin i tillegg 200.000 kroner i skadeserstatning, 150.000 kroner til datteren og 100.000 kroner til hver av de to sønnene. Det blir tilsammen 2,35 millioner kroner.

Retten kom til at de etterlatte totalt får 1,75 millioner kroner i erstating.

– De etterlatte er tilfreds med dommen. Straffen ble i henhold til aktors påstand og de ble tilkjent rekordhøy oppreisning til de etterlatte. Tingretten legger korrekt til grunn at tiltalte frontkolliderte med vilje, og at det bare var flaks at ikke flere omkom. De etterlatte håper nå at saken – som er en svært stor belastning for dem – er avsluttet, sier Lundin til Aftenposten.

Knusende dom

Det er en enstemmig dom som ble avsagt i Larvik tingrett fredag ettermiddag.

«Retten finner det skjerpende at drapet og øvrige krenkelser er resultat av tiltaltes hensynsløse kjøring. Tiltalte kjørte med høy promille og i høy hastighet over en lengre strekning i feil kjøreretning. Han frontkolliderte med vilje med en møtende personbil. Kjøringen rammet helt tilfeldige ofre og har lagt en småbarnsfamilie i fullstendig grus», skriver konstituert tingrettsdommer Ruth lngrid Brønstad.