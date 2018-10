Røkke vil bygge 200 meter høy skyskraper på Fornebu

Tirsdag lanserer Aker-eide FP Eiendom planene for det rundt 60 meter høye bygget «Det store blå» som er tegnet av den svenske arkitekten Gert Wingårdh, skriver Budstikka.

Planen er at skyskraperen skal være hovedkvarter for World Ocean Headquarters, et verdensledende havsenter, på Fornebu.

Modellen av skyskraperen, som blir 80 meter høyere enn Oslo Plaza om den blir virkeliggjort, kom i all hemmelighet fra Kina før helgen og ble montert opp i Fornebuporten søndag.

– Målet med dette bygget er at Norge tar posisjonen som verdens ledende havnasjon i sterk konkurranse med mange andre land, sier Torstein Storækre i FP Eiendom.

Et «Verdenshavenes hovedkvarter» på Fornebu skal etter planen huse et stort antall norske og internasjonale forskere og byråkrater, gründere og bedrifter, ikke-statlige organisasjoner (NGOer) og finansaktører, og ledes av tidligere WWF-sjef Nina Jensen, som nå er sjef for forsknings- og ekspedisjonsskipet REV Ocean.

Tomten og finansieringen er klar. Det som da står igjen er godkjenning fra myndighetene i Bærum.