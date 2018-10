Frp-ere vil ha omkamp om budsjettkutt for Human Rights Service

I flere år har statsstøtte til den innvandringskritiske organisasjonen Human Rights Service (HRS) med Hege Storhaug i spissen vært en gjenganger.

På statsbudsjettet for 2019 foreslår Regjeringen å kutte tilskuddet med en halv million kroner, fra 1,8 millioner kroner til 1,3 millioner kroner.

HRS er den eneste av organisasjonene som defineres som nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet som opplever budsjettkutt.

HRS: Frp orker ikke, gidder ikke

Daglig leder Rita Karlsen i HRS legger på organisasjonens nettsted ikke skjul på skuffelsen.

– Det koster å være ærlig, og det uansett regjering, skriver hun og legger til at «det viser hvilken makt Høyre gir Venstre, og hvor feige FrP er.»

Karlsen mener at årsaken til kuttet er åpenbart: «Venstre er kommet inn i Regjeringen, og FrP orker eller gidder ikke forsvare oss i budsjettforhandlingene.»

Karlsen skriver at dette skjer til tross for at hun mener at det meste av FrPs politikk på feltet er utarbeidet av HRS.

– Får mer enn andre

Statssekretær Kristin Holm Jensen i Kunnskapsdepartementet har følgende kommentar til Regjeringens ønske om å kutte bevilgningene:

– HRS får fortsatt støtte med 1,335 millioner, som er høyere enn flere andre organisasjoner. Det er dermed godt rom for å drive opplysningsarbeid som også påpeker utfordringer med innvandring og integrering.

I 2017 skrev Aftenposten på lederplass at Human Rights Service bør miste statsstøtten.

– De siste årene har HRS fremstått som en blogg, med stadig mindre konstruktive og verdifulle bidrag, skrev lederskribenten.

Mandag skriver Aftenpostens kommentator Andreas Slettholm at politikere ikke bør dele ut tilskudd:

Lover omkamp

Flere i Fremskrittspartiet lover omkamp for mer statsstøtte til HRS.

– For å være ærlig kom det helt overraskende på oss. Jeg kan ikke forstå hvorfor man har gjort det, sier Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsmann for FrP.

Han mener det er et hav av NGO-er der som mener det samme og som får støtte.

– HRS er en eneste kritiske stemme som ser ting på en annen måte. Jeg kan ikke forstå hvorfor de kan få kuttet støtten. Dette er en sak jeg kommer til å sjekke videre.

– Så det er ikke sikkert at dette er avgjort?

– Nei, ingenting er endelig avgjort før budsjettet er vedtatt i Stortinget, sier Helgheim.

Integrering- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) anbefalte i 2016 å frata HRS støtten, uten at det ble fulgt opp. Den gang forsvarte Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug stiftelsen.

– Det kan ikke være sånn at bare de med helt korrekte meninger får statsstøtte, sa Listhaug.

Nå går hun igjen på banen for å gi Regjeringen omkamp om statsstøtte til HRS, til VG sier hun:

– Både jeg og mange i Frp reagerer kraftig på at man tilfeldigvis kutter den ene organisasjonen som står for noe annet enn det som er politisk korrekt på innvandring- og integreringsfeltet de siste årene.

Listhaug: Smålig av Sanner

Smålig og unødvendig av Jan Tore Sanner skrev hun på Facebook. Hun mener at HRS har vært den eneste organisasjonen som har løftet frem problematiske sider ved integreringen.

– FrPs stortingsgruppe kommer til å kjempe for at Human Rights Service (HRS) får mer støtte, skriver Listhaug.

Abid Raja på sin side, mener Sanner er langt fra smålig; heller det motsatte. Raja reagerer sterkt på Listhaugs kommentarer.

– Det er sterkt oppsiktsvekkende at en nylig avgått statsråd, og nestleder i et regjeringsparti på denne måten angriper sin egen regjering, sier Raja. Venstre-politikeren legger til at både han selv og partiet roser Jan Tore Sanner for å ha tatt det han mener er «et nødvendig kutt».

– Human Rights Service sier samtidig at de er imot hele ordningen. Da vil jeg oppfordre dem til å takke nei til støtten i sin helhet, sier Raja.

