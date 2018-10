Politiet etterforsker mistenkelig dødsfall i Buskerud

– Vi fikk melding rett før klokken 17 fra AMK (ambulansesentralen, red.anm.) som var blitt varslet av avdødes kone, forteller jourhavende jurist jourhavende jurist Torje Arneson til Aftenposten.

Ambulansemannskapene forsøkte livreddende førstehjelp i parets bolig, men mannen ble erklært død på stedet.

– Vi har sperret av stedet og våre egne kriminalteknikere har startet arbeidet der nå, sier Arneson.

Terje Bendiksby / NTB Scanpix

Arneson bekrefter at politiet etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall for å fastslå hvordan mannen døde og om det ligger noe kriminelt bak.

– Det er ingen mistenkte i saken, sier Arneson, som ikke ønsker å fortelle hvorfor man behandler dødsfallet som mistenkelig.

Samtidig som kriminalteknikerne arbeider på stedet, foregår vitneavhør av mannens kone og ambulansemannskapene.

Det var Drammens Tidende som først meldte om dødsfallet.