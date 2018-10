Norske jesidier danser for nobelprisvinneren

De holder hverandre i hendene og danser i ring. For den lille, norske minoriteten er det all grunn til å feste, synge og glede seg over den historiske begivenheten: Nobels fredspris er for første gang tildelt en ung jesidi-kvinne, Nadia Murad.

– Nadia er et stort symbol for jesidiene. Nå som hun er blitt nobelprisvinner, er hun blitt enda større. Dette er helt fantastisk, sier Revin Aswad Morad som lørdag har bidratt til å samle omtrent 70 jesidier til fest i et forsamlingshus i Sandefjord.

Bakteppet er svart. Nadia Murad ble i 2014 kidnappet av terrorgruppen IS. Hun ble utsatt for massevoldtekter, mannen som «eide» henne solgte henne videre til andre menn. Men hun greide å rømme.

Rømte fra IS - besøkte Norge

Murad bestemte seg for å fortelle hva hun hadde blitt utsatt for. Hun ble utnevnt til FNs goodwillambassadør og har siden reist verden rundt for å få en slutt på at voldtekt blir brukt som et våpen i krig og konflikt. Det førte henne til Norge i 2016.

– Hun er blitt en god venninne, men nå har jeg ikke greid å få kontakt med henne, sier Revin Aswad Morad som var Murads vert og tolk.

Torgeir Strandberg

Aftenposten intervjuet fredsprisvinner Murad den gangen, hun fortalte om sine tre måneder i IS-fangenskap. Hun fortalte også at niesen på 15 år var tatt som sexslave av IS.

To år før, i august 2014, fortvilte også norske jesidier over at slektninger flyktet fra IS-angrepet i Sinjar i Nord-Irak. Aftenposten var til stede da Revin Aswad Morad og andre jesidier forsøkte å få kontakt med sine kjære på dårlige telefonlinjer.

Fakta: Jesidiene Jesidiene er en folkegruppe som har levd i Nord-Irak i tusenvis av år. Religionen er fra før-islamsk tid, og forbindes med zoroasterne. Majoriteten bor i Nord-Irak. For øvrig i Tyskland, Georgia, Syria – og ca. 350 i Norge. Blir ikke anerkjent av andre muslimer, noen ser på dem som djeveldyrkere. Jesidiene tror at Gud er verdens skaper og at han blir beskyttet av syv hellige engler. Ifølge Wikipedia er det ca. 700.000 jesidier i verden.

3000 fortsatt savnet

Revin Aswad Morad vet ikke om Nadia Murad er blitt gjenforent med de andre slektningene som ble fanget av IS, men hun sier at mange jenter og kvinner fortsatt er i fangenskap.

– Noen har begått selvmord. Vi har hørt mange historier om kvinner som har kuttet over håndleddet, kvalt seg eller tatt en overdose piller fordi de ikke orker leve slik, sier Morad.

Ektemannens tante døde på Sinjar-fjellet, hun tørstet ihjel. Tanten og ca. 30 slektninger ble fanget da IS omringet fjellet. De fleste kom fra det med livet i behold, men noen bor under dårlige forhold i flyktningleirer.

Babyen til bekjente falt av lasteplanret på bilen da familien forsøkte å kjøre fra IS. Barnet ble aldri funnet.

Både Nadia Murad og FN anslår at over 3000 jenter og kvinner fra jesidi-folket fortsatt er forsvunnet eller i IS-fangenskap. Noen kan være både i Syria og Tyrkia.

Alkis Konstantinidis / Reuters

Feirer sin vinner

Lørdag feirer jesidiene den gode nyheten om fredsprisen med dans, mat og taler.

– Vi lager fest for å vise hvor glade vi er for at Nadia Murad fikk Nobels fredspris,

Murad deler prisen med den kongolesiske legen Denis Mukwege. De fikk prisen sammen for arbeidet de har gjort for at seksualisert vold ikke lenger skal brukes som et våpen i krig.