Hareide mener TV 2s KrF-måling er villedende

Over 70 prosent av norske velgere som har en mening om spørsmålet, sier at KrF tilhører høyresiden i norsk politikk, mens kun litt over 29 prosent svarer venstresiden, viser utspørringen Kantar TNS har gjort på vegne av TV 2.

KrF-velgerne er enda tydeligere. Hele 86,7 prosent av dem som har en mening, sier at partiet hører hjemme på høyresiden, mens kun 13,3 prosent mener partiet tilhører venstresiden.

Les mer om KrFs veivalg: Hareides venstrevri er inspirert av hjemkommunen.

– Jeg hadde også svart slik

– Måten TV 2 bruker tallene på, er både misvisende og villedende, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til NTB.

– Det de faktisk har spurt om er: «Vil du si at KrF tilhører høyre- eller venstresiden i norsk politikk». Med den historien KrF har om å samarbeide sentrum-høyre, forstår jeg at mange svarer slik de gjør, da sentrum ikke er lagt inn som et svaralternativ. Jeg hadde også svart slik.

Hareide mener om TV 2 hadde spurt hva velgerne mener om KrF kan samarbeide med begge sider i norsk politikk, hadde de sannsynligvis fått et annet svar.

Frp-spørsmålet

– Det dette dreier seg om, er om KrF bør sitte i regjering med Frp, og derfor ville det mest naturlige spørsmålet å stille velgerne vært: «Bør KrF sitte i regjering med Frp, H og V eller med Sp og Ap», sier partilederen.

Kantar TNS har gjort personlige telefonintervjuer med 973 stemmeberettigede i tidsrommet 24.–28. september i forbindelse med målingen.

– Det er viktig å understreke at store deler av undersøkelsen er tatt opp før jeg ga mitt råd på fredag, sier Hareide.

Skaper reaksjoner

Høyres nestleder Jan Tore Sanner skriver i en epost til NTB at han tror velgerne ser at KrF har fått gjennomslag i viktige saker i samarbeidet med regjeringen og statsminister Erna Solberg (H).

– Det er ett år siden velgerne ga Erna støtte til å fortsette. Det er ikke rart at det skaper reaksjoner når Knut Arild nå vil samarbeide med Sosialistisk Venstreparti om å kaste Erna Solberg som statsminister og innsette Jonas Gahr Støre.

Hareide kunngjorde fredag at han mener partiet for første gang i historien bør vurdere å gå inn i samtaler med Ap og Sp med sikte på å danne regjering. Han har imidlertid utelukket samarbeid med SV.