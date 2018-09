– Det har vært spesielt mye vind i Vest-Agder og Rogaland, oppsummerer vakthavende meteorolog, Kristen Gislefoss, ved Meteorologisk institutt.

I Rogaland er det blitt målt orkan styrke med en middelvind på 33 meter i sekundet på Eigerøy fyr.

Det betyr at det har vært en vedvarende vindstyrke over 10 minutter som kategoriserer til kategori 1-orkan.

Grensen for orkan går ved 32,6 meter i sekundet.

Målingen ble gjort rundt klokken 19 i dag.

– I timen etterpå var også middelvinden oppe i 31,8, så det har blåst godt i Rogaland, opplyser Gislefoss.

På Lindesnes fyr i Vest-Agder har det vært oppe i 31,8 m/s i ettermiddag, som tilsvarer sterk storm.

Fakta: Kraftigste vindkast etter region Aust-Agder (oppdatert klokken 20.08): 1. Torungen fyr, 34,9 meter pr. sekund 2. Byglandsfjord, 26,3 meter pr. sekund 3. Lyngør fyr, 26,1 meter pr. sekund 4. Blåsjø, 25,6 meter pr. sekund 5. Landvik, 21,6 meter pr. sekund Vestfold (oppdatert klokken 15.24): 1. Svenner fyr, 28,6 meter pr. sekund 2. Færder fyr, 27,5 meter pr. sekund 3. Melsom 18,9 meter pr. sekund 4. Tjøme, 14,9 meter pr. sekund Vest-Agder (oppdatert klokken 20.08): 1. Lindesnes fyr, 42,5 meter pr. sekund 2. Lista fyr: 34,1 meter pr. sekund 3. Kjevik, 28,1 meter pr. sekund 4. Sirdal, 19,3 meter pr. sekund Hedmark og Oppland (oppdatert klokken 17.22): 1. Kvitfjell, 21,7 meter pr. sekund 2. Rena-Ørnhaugen, 19,4 meter pr. sekund 3. Flisa, 18,5 meter pr. sekund 4. Hamar, 15,2 meter pr. sekund 5. Lillehammer, 14,7 meter pr. sekund Rogaland (oppdatert klokken 22.346): 1. Eigerøya, 43,1 meter pr. sekund 2. Utsira fyr, 38,4 meter pr. sekund 3. Obrestad fyr, 36,2 meter pr. sekund 4. Kvitsøy, 34,2 meter pr. sekund Oslo og Akershus (oppdatert klokken 17.57): 1. Tryvannshøgda, 21,2 meter pr. sekund 2. Oslo-Hovin, 21,0 meter pr. sekund 3. Oslo-Blindern, 19,0 meter pr. sekund 4. Aurskog, 18,8 meter pr. sekund Østfold (oppdatert klokken 20.11) 1. Strømtangen fyr: 29,6 meter pr. sekund 2. Gullholmen: 29,5 meter pr. sekund 3. Rygge: 22,2 meter pr. sekund 4. Sarpsborg: 21 meter pr. sekund Kilde: Meteorologisk institutt på Twitter

Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

«Lite» vind i Oslo

Den sterkeste middelvinden som ble målt på Tryvannshøyden i Oslo, var til sammenligning 13,3 meter, ifølge Gislefoss. Det tilsvarer stiv kuling.

– Akershus har også sluppet heldig unna. På Gardermoen var det middelvind på 10,8 meter i sekundet, sier Gislefoss.

Gislefoss forklarer at lavtrykkene har hatt en litt vestligere bane enn først antatt, og at «Knud» derfor ikke har truffet Oslo og Akershus så hardt som først antatt.

Den verste vinden er nå trolig over på Østlandet.

Sterkeste middelvinder målt andre steder:

I Østfold ble det på Strømtangen fyr målt 22,3 som tilsvarer liten storm. 22,3 ved Færder fyr var det sterkeste som ble målt i Vestfold i 21-tiden.

Terje Pedersen / NTB scanpix

51.000 uten strøm i Agder

Nesten 51.000 strømkunder var uten strøm på det meste i Agder-fylkene. I 22.30-tiden var antallet nede i 26.000.

Trær i hele regionen har blåst ned over strømlinjer og ført til strømbrudd.

E39 var stengt mellom Lunde og Lohnelia på strekningen Kristiansand-Mandal, fordi det lå flere trær som delvis sperret veibanen, meldte Vegtrafikksentralen sør.

Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Mannskapene som driver feilretting hadde stor problemer i den sterke vinden.

– Vi gjør alt vi kan for å få strømmen tilbake. Men det er steder i Agder der arbeidet måtte avbrytes av sikkerhetshensyn. Trær knakk som fyrstikker like ved montørene. Og da må sikkerheten komme først, sa Mette Wigstøl i Agder Energi til Agderposten.

Flere hustak blåste av

En person er kjørt til sykehus etter å ha fått deler av et garasjetak i hodet i Kristiansand, opplyser politiet i Agder på Twitter.

Vedkommende var ved bevissthet, men skadeomfanget er ikke kjent.

Takene på to boenheter i et rekkehus på Hellemyr i Kristiansand blåste også av. Ingen personer kom til skade.

Beboer i den ene boenheten, Ivanka Djukic, forteller at det kom vann inn i stua, gangen og kjøkkenet da taket åpnet seg.

– Jeg er sjokkert. Jeg har aldri sett noe sånt, sier Djukic, til Fædrelandsvennen.

Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Jarle R. Martinsen

Strømløse i Østfold, Vestfold og Akershus

Skagerak Energi hadde 993 kunder i Vestfold uten strøm ved 19.30-tiden.

– Akkurat i øyeblikket er vi heldig stilt. Vi har vært oppe i 5600 kunder uten strøm på det verste. Vi antar at vinden kommer til å styrkes igjen, så vi er forberedt på det kan komme mer før dette er over, sa kommunikasjonssjef Thor Bjørn Omnes.

Totalt har 6000 Hafslund-kunder mistet strømmen i løpet av ettermiddagen og kvelden, opplyser kommunikasjonssjef Kjell Stamgård i Hafslund.

Ingen kunder har så langt vært strømløse i Oslo, i alle fall ikke som følge av feil i høyspentnettet.

Berit Roald / NTB scanpix

De påpeker begge at de ikke har oversikt over feil i lavspentnettet som frakter strøm det siste strekket som går inn i husveggen. Det må sjekkes manuelt.

– Men det mest dramatiske er når høyspentlinjene i regionalnettet faller ut, for da rammes et stort antall kunder på samme tid, sier Stamgård.

Østfold- og Sørlandsbanen stengt

Østfoldbanen var stengt for trafikk mellom Råde og Fredrikstad på grunn av et tre og en høyspentlinje som sperret sporet.

– Vi har mottatt melding om høyspent som har falt over toglinje i utkanten av Fredrikstad-tunnelen. Det har også falt et tre over linjen på samme sted. Det er meldt at dette er i ferd med å ta fyr. Utrykningspersonell på vei, opplyste Øst politidistrikt i 18-tiden fredag.

Paal Audestad / Aftenposten

– Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta, opplyste Bane Nor.

Også Sørlandsbanen mellom Egersund og Stavanger var stengt på grunn av to trær som har falt over linjen.

Togene mellom Stavanger og Kristiansand var innstilt på grunn av dette.