Noroviruset er kommet til Geilo. Syke blir bedt om å isolere seg.

– Vår yngste sønn ble syk etter hjemkomst, forteller en tipser til Bergens Tidende. Han kom tirsdag hjem fra Vestlia Resort på Geilo.

Hun hevder det var flere tilfeller av norovirus-rammede blant de besøkende på hotellet.

– Vi hørte andre på hotellet snakke om at de hadde barn som spydde, og så at madrasser ble tatt ut av et rom. Så det var ting som skjedde mandag kveld som tydet på at noe var i gjære, sier kvinnen, og fortsetter:

– Jeg ser nytten i at denne informasjonen kommer ut, da gravide eller folk med redusert immunforsvar selv kan velge om de ønsker å oppsøke hotellet.

10–15 rammet

– Vi fikk melding fra personer på tre-fire rom i går om at de var blitt syke. Og et par-tre nye rom meldte fra i dag, bekrefter hotelldirektør for Vestlia Resort, Roger Espelid.

– Hva mener du med syke?

– De har diaré eller oppkast.

Han anslår det er snakk om mellom 10 og 15 personer som er berørte. Disse personene har enten reist hjem, eller blitt bedt om å holde seg på rommene.

Vasker og desinfeksjonerer

Spahotellet har akkurat nå om lag 400 gjester.

– Dette er bare snakk om en liten prosent av våre gjester, jeg opplever ikke at det er noen unntakstilstand her, sier hotelldirektøren.

Resorten har blant annet bowling, spaavdeling og badeland. Espelid beroliger med at det skal være trygt å fortsette å bruke hotellets fasiliteter.

– Etter at vi hørte om det som skjedde på Hardangervidda innførte vi ekstraordinær vask og desinfeksjon av alle dørhåndtak, knapper på heiser - ja alt som folk tar på. Vi er ekstra påpasselige.

Espelid driver også Highland lodge og Bardøla høyfjellshotell, og sier de samme forholdsreglene er tatt der.

– Vi har ikke fått noen beskjed om sykdomstilfeller på disse hotellene.

En ringerunde til Dr. Holms, Geilo hotel og Ustedalen hotell & resort forteller at heller ikke disse hotellene skal være rammet.

Fakta: Novovirus (omgangssyke) 12–48 timer fra smitte til sykdom.

Symptomene – kvalme, oppkast, diaré – varer i 1–3 døgn.

Det finnes ingen behandling mot norovirus. Viktig å drikke mye.

Smitter lett fra person til person (via uvaskede hender). Via kontakt med forurensede overflater, via små dråper som dannes ved oppkast som andre puster inn og via forurensede matvarer eller drikkevann.

En smittet person er mest smittsom mens han/hun har symptomer med oppkast og diaré. Kilde: Folkehelseinstituttet

Syke blir isolert

Kommuneoverlege Geir Strømmen i Hol kommune sier at kun en person foreløpig har meldt seg på legevakten.

– Jeg har vært i kontakt med Vestlia Resort og forsikret meg om at de gjennomfører nødvendige tiltak. Det er jo mange grader av magesjau, så jeg har ikke tall eller oversikt over hvor mange som er syke. Resepsjonen har fått en del meldinger om syke folk. Disse blir nå bedt om å isolere seg, sier Strømmen.

Han sier at alle gjester blir orientert om smittefaren og at nødvendige tiltak blir iverksatt.

– Ting å lære av dette

– De siste dagene har jeg også fortløpende vært i kontakt med DNT. Terskelen er veldig lav for å sende folk ned fra fjellhyttene. Det er jo begrenset med muligheter for å isolere folk på overfylte hytter, sier Strømmen.

Kommuneoverlegen sier at han har hatt kontakt med Mattilsynet som var på Krækkja tirsdag.

– Det er ting å sette fingeren på. Hvordan isolere syke, hvordan holde betjeningen frisk. Dette er jo blitt en større sak. Vi har ting å lære av det som har skjedd. Vi må komme tilbake til detaljer, men DNT bør gjennomgå sine rutiner i etterkant.

Flere tilfeller i Geilo

En fjellvandrer forteller at kompisgjengen på fem, som besøkte tre av DNTs hytter, fikk en kraftig omgangsyke.

– Vi er nå kommet frem til Geilo, men har ligget i flere dager. En skikkelig tøff runde. Nå håper vi imidlertid på noen gode dager i fjellet, sier mannen, som vil være anonym.

Oppgang i hyttebesøk

Palmehelgen ble det kjent at det gikk et norovirus-utbrudd på flere av hyttene til Den norske turistforening på Hardangervidda. Så langt er 40 personer hentet ut fra hyttene av frivillige.

Ifølge en oversikt DNT har fått fra hyttene tirsdag morgen, har hyttene på Hardangervidda hatt 1613 gjester fra palmefredag til tirsdag 27. mars. Det er en oppgang på 9 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.