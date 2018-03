Kripos opplyste lørdag morgen at mannen ble pågrepet i Trondheim torsdag.

Samtidig ble boligen og arbeidsplassen hans ransaket.

Mannen ble fremstilt for varetektsfengsling i Sør-Trøndelag tingrett lørdag morgen klokken 9.

Domstolen ga politiet medhold i kravet om fengsling i fire uker med brev-, besøks- og medieforbud, ifølge Kripos.

Mannen må sitte helt isolert de første to ukene.

– Han stiller seg uforstående til at han er beskyldt for å ha hatt seksualisert kontakt med barn, og han erkjenner ikke straffskyld, sier politiadvokat Line Thorsberg i Kripos til NTB.

Godtok fengslingen

Mannen er siktet for brudd på både den gamle og den nye straffeloven. Den nye straffeloven trådte i kraft høsten 2015.

Han er siktet for overgrep mot ett eller flere barn under 16 år, for besittelse av overgrepsmateriale og for menneskehandel.

Mannen ble mistenkt blant annet etter tips fra filippinske myndigheter. Selve pågripelsen av mannen skjedde i samarbeid med lokalt politi.

– Den siktede godtok fengslingen med den begrunnelsen at han ønsket at politiet skulle få gå gjennom beslaget, sier Thorsberg.

Økende trussel

Mannens forsvarer, advokat Kolbjørn Lium, bekrefter at klienten nekter straffskyld etter siktelsen. Han sier til NRK at han ikke kan kommentere saken ytterligere ettersom politiet har klausulert opplysningene fra etterforskningen.

I Kripos prioriteres direkteoverførte overgrep høyt. Flere personer er blitt siktet for tilsvarende forhold den siste tiden, og i flere politidistrikter pågår det prosjekter for å avdekke slik kriminalitet. Pågripelsen i Trondheim skal derimot ikke ha skjedd som ledd i en av de pågående operasjonene.

– Norske menn som bestiller direkteoverførte seksuelle overgrep mot barn i utlandet, skal stilles til ansvar for sine handlinger. De skal ikke føle seg trygge, selv om de sitter i sin egen stue og bestiller overgrep, sier leder Laila Søndrol ved seksjon for seksuallovbrudd i Kripos.

Søndrol sier at direktesendte overgrep utgjør en stadig økende trussel.