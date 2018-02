Åtte sakkyndige skal vurdere Martines (1) død

– Det vil bli en omfattende bevisførsel i denne saken, sa statsadvokat Marit Formo da hun presenterte saken for retten mandag.

En dagmamma i 40-årsalderen er tiltalt for legemsbeskadigelse med døden til følge for å ha slått eller dunket jentas hode mot et hardt underlag. Barnet ble påført så store hodeskader at hun døde fire dager senere i begynnelsen av september 2006.

Dramatisk samtale med AMK-sentralen

Tingretten fikk høre den dramatiske samtalen med AMK-sentralen, da dagmammaen ringte etter ambulanse, mens moren i bakgrunnen fortvilet prøver å få kontakt med datteren. – Martine, jenta mi – det er mamma, jenta mi, hva er det. Samtidig kunne klynkingen fra den lille jenta høres tydelig.

– Det er skikkelig ekkelt. Vi får ikke kontakt med henne, hun biter tennene kraftig sammen, knyter nevene, sier dagmammaen til AMK-operatøren.

I retten utdypet hun hva som skjedde før hun ringte til moren.

– Så bare det hvite i øynene hennes

– Hun virket trøtt og holdt på å sovne ved bordet. Da jeg skulle skifte bleie på henne, rullet hun med øynene, jeg bare så det hvite i øynene hennes. Jeg var redd det var et epileptisk anfall. Hodet hennes falt også slapt bakover. Da ble jeg redd. Jeg kontaktet moren hennes så hun skulle komme, forklarte den tiltalte dagmammaen i retten.

Ambulanse ble tilkalt, barnet ble kjørt til Ringerike sykehus, før det kort tid etterpå ble fløyet med legehelikopter til Rikshospitalet.

– Tidspunktet kommer til å stå sentralt

– Påtalemyndigheten mener at disse skadene ble påført etter at Martine var avlevert hos dagmammaen. Tidspunktet kommer derfor til å stå sentralt, sa statsadvokaten i sitt innledningsforedrag.

58 vitner og åtte sakkyndige er bare en del av de bevis Ringerike tingrett skal høre og vurdere i de kommende fem uker. De sakkyndige er rettsmedisinere, barneleger og radiologer. En er også ekspert på hvordan blod koagulerer, noe som kan bidra til å fastslå tidspunktet for skadene. Syv av de åtte er til stede i retten og skal senere gi retten sine vurderinger.

– Et spørsmål er også; Kan man fremstå som frisk og normal dersom man har slike skader, spurte statsadvokaten.

Den tiltalte kvinnen har hele tiden nektet for å ha gjort noe galt med Martine. – Politiets hovedbevis er en rekke sakkyndige som har vurdert saken. Men selv om legene er veldig dyktige i sitt fagfelt, er det i vurderingene alltid et innslag av skjønn. Det ber vi retten være oppmerksom på, sa advokat Thomas Randby i sin kommentar til aktor innledningsforedrag.

Henlagt etter tvil om tidspunktet

Saken ble henlagt etter bevisets stilling flere ganger, etter at en av fire sakkyndige i første omgang reiste tvil om tidspunktet for når skadene kunne ha blitt påført barnet.

Barnets foreldre kontaktet i 2015 Stine Sofies stiftelse, som gjennomgikk saksdokumentene og anmodet riksadvokaten om å gjenoppta saken. På dagen før saken ble foreldet 4. september 2016 ble moren siktet på nytt, da for vold mot to av sine egne barn.

Håkon Letvik

– Hun er en god mor

– Ingen av barna ønsker at mammaen deres skal bli straffet. Hvis de hadde visst at det de sa til politiet skulle bli brukt mot mammaen deres, ville de aldri ha snakket med politiet. De er glade i mammaen sin. ingen av dem har sagt noe annet enn at hun er en god mor. De sier at saken handler om noe annet enn dem, og at det de har sagt er blitt brukt til å gjøre politiets sak sterkere mot mamma. Det er barnas mening om denne saken, sa bistandsadvokaten.

To tiltalepunkter dreier seg om at kvinnen skal ha dratt sønnen i øret og kløpet ham i låret, og at hun skal ha dratt datteren i øret.

Rettssaken skal pågå i fem uker fremover.