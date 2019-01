Politiet understreker at aksjonen er en redningsaksjon med fortsatt håp om å finne overlevende.

– Værforholdene i området er krevende, og skredfaren er for stor til at mannskaper kan settes inn i området, opplyser politiet.

– Det er liten storm, snøvær og lavt skydekke i området. Det er en svært krevende situasjon for letemannskapene, sier politimester Astrid Nilsen på en pressekonferanse torsdag formiddag.

Det er gjort flere overflatesøk i området fra helikopter uten at det er gjort funn.

– Alle skredfaglige eksperter er enige om at det er uforsvarlig å sette letemannskaper på bakken slik situasjonen ser ut nå i formiddag, sier stabssjef Morten Pettersen hos politiet i Troms.

Han legger til at det er liten sannsynlighet for at det blir mulig å fly inn i området i løpet av torsdag.

Alarmen gikk klokken 16 onsdag etter at en svenske meldte fra om at han savnet fire turkamerater.

– Vi startet en leteaksjon umiddelbart, sier Nilsen

De savnede er en svensk kvinne og tre finske menn som var på topptur til Blåbærfjellet i Tamokdalen. De fire ble sist observert rundt klokken 14 onsdag. Etter noen timer ble en femte person i turfølget bekymret og meldte fra til politiet.

Det er observert et større skred i Tamokdalen der de fire turgåerne er savnet. Det er sett skispor som går inn i skredet, men ingen har sett skispor som kommer ut av skredet.

Skredet er anslagsvis 300 meter bredt og 500–600 meter langt, og det gikk like under toppen av det 1.442 meter høye Blåbærfjellet som ligger i Balsfjord kommune.