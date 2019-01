I dag er det to uker siden KrF satte seg ved samme forhandlingsbord som Frp, Høyre og Venstre på Granavolden Gjæstgiveri på Gran på Hadeland. Nå ser partiene konturene av noe de kan enes om og har sendt innkalling til viktige møter torsdag klokken to.

Når tautrekkingen mellom partiene er ferdig, skal alle formuleringer de har kompromisset seg frem til, ned på papiret. Finpussingen av dokumentet kan ta tid. Så fort jobben er gjort, skal dokumentet godkjennes i de ulike partiene.

Ulike møter i ulike partier

Det skjer på litt ulikt vis. Prosedyrene er ikke helt like.

I KrF og Venstre innkalles landsstyrene, som skal lese plattformen og komme med en anbefaling. Deretter er det stortingsgruppene som formelt sier ja eller nei til plattformen.

I Frp innkalles landsstyret. I dette partiet er det landsstyret som har siste ord.

I Høyre er det stortingsgruppen og sentralstyret som skal konsulteres. Også her har stortingsgruppen siste ord og skal godkjenne plattformen.

Ikke bekreftet gjennombrudd

Ingen av partiene har overfor Aftenposten bekreftet at de store og vanskelige sakene nå er på plass. Men alt tyder på at de vet at de blir enige, når de nå har sendt innkallingen til de viktige møtene. De gjør neppe den samme feilen som de gjorde mandag én gang til: Å innkalle til disse møtene for tidlig.

Noen mente innkallingen til møter mandag ble sendt fordi ikke minst Høyre ønsket å legge press på forhandlerne. Men det hjalp i så fall ikke. De ble ikke ferdige.

Det har vært tøffe tak i forhandlingene om alt fra abort, bio- og genteknologi, klimaavgifter, narkotikapolitikk, asylpolitikk og en rekke andre spørsmål.