Dan P. Neegaard

Det er for at veiene skal bygges raskere enn planlagt at samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) vil frata Statens vegvesen oppgaven med å bygge storprosjektene og i stedet gi dem til regjeringens eget veiselskap Nye Veier.

Mens Veivesenet er avhengig av årlige bevilgninger på statsbudsjettet, og må bygge veier i den rekkefølgen politikerne bestemmer, har Nye Veier en stor pengebeholdning til disposisjon.

Dermed kan de selv bestemme rekkefølgen av veiprosjektene de får tildelt, flytte flere av dem frem i tid, og sørge for sammenhengende utbygging av prosjekter som E6 i Gudbrandsdalen.

Også Veivesenet har ønsket å bygge sammenhengende. Men det har de ikke fått til, ikke minst fordi de er underlagt politisk detaljstyring.

– Flere av veiene er i dag planlagt med oppstart etter 2024. Men nå er de finansiert, og Nye Veier klarer forhåpentligvis å realisere dem raskere og bedre, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Fakta: Statens vegvesen og Nye Veier Statens vegvesen gir faglige råd og legger grunnlag for beslutning om veibygging på oppdrag fra politikerne. Når politikerne har bestemt seg for hvor og hva som skal bygges, kan Veivesenet gjennomføre prosjektene på vegne av staten (europavei og riksvei) eller fylkeskommunene (fylkesvei). Veivesenet får penger gjennom årlige bevilgninger på statsbudsjettet. Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap, som eies av Samferdselsdepartementet. Oppgaven er å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Det er departementet som bestemmer hvilke veistrekninger Nye Veier skal ha ansvar for. I motsetning til Veivesenet disponerer Nye Veier store pengesummer og kan selv endre rekkefølgen på utbygging av prosjektene de eier.

Prestisjenederlaget

Fredag formiddag het det fortsatt på Veivesenets hjemmesider at «Statens vegvesen planlegger og bygger ut E16 mellom Kløfta – Kongsvinger».

Det het også at «E6 Gudbrandsdalen (Øyer-Otta) blir planlagt og bygd ut av Statens vegvesen».

Nå legger altså samferdselsministeren opp til å flytte både E6-strekket og resten av den planlagte motorveien mellom Kløfta og Kongsvinger til Nye Veier. Strekningen som gjenstår til Kongsvinger går gjennom Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner.

Begge er prosjekter til mange milliarder kroner. I tillegg vil regjeringen ha Nye Veier til å bygge E6 over Kvænangsfjellet i Troms.

For Statens vegvesen innebærer flyttingen av prosjektene et betydelig prestisjenederlag. De har jobbet med prosjektene i årevis, og sørget for at Nye Veier langt på vei kommer til dekket bord.

Aftenposten har bedt veidirektør Terje Moe Gustavsen kommentere flyttingen:

– Vi ville gjennomført prosjektene på en god måte. Det vil også Nye Veier gjøre. Utover det har jeg ingen kommentar, sier han.

Henrik Jonassen, Samferdselsdepartementet

Jon Georg Dale varsler at regjeringen vurderer å overføre enda flere veistrekninger i Nasjonal transportplan til Nye Veier i 2021.

Har kranglet om hvor veien skal gå i snart 45 år

Nye Veier-sjef Ingrid Dahl Hovland smilte naturlig nok bredt der hun sto ved siden av samferdselsminister Jon Georg Dale på Kløfta fredag morgen.

Men det blir ikke bare silkeføre på E6-strekningen Øyer-Otta.

Som Aftenposten har omtalt flere ganger har det i over 40 år pågått et krangel om hvor ny E6 skulle har skullet gå forbi sentrum i lille Ringebu.

Den krangelen pågår fortsatt.

Stein Bjørge

Nå er motstander av E6-løsning blitt ordfører

Aftenposten besøkte Ringebu i 2014. Da var lokalpolitiker Arne Fossmo i Arbeiderpartiet en av dem som ivret for å legge E6 kant i kant med Gudbrandsdalslågen, stikk i strid med Veivesenets foretrukne løsning, som lå nær dagens trasé.

I dag er Fossmo ordfører i Ringebu. Nå sier han at kommunen helst vil ha en ny løsning, nemlig en kombinasjon av det han selv ønsket i 2014 og Veivesenets forslag fra den gang.

– Det viktige for oss er at vi får et planfritt kryss med grei avkjøring til sentrum i området som kalles Åmillom, sier han.

Åmillom er et boligfelt som i dag ligger på sørsiden av E6.

Men veien kan også havne i tunnel bak Ringebu sentrum, slik Nye Veier har foreslått overfor departementet. Det bekrefter prosjektleder Øyvind Moshagen i Nye Veier, som tidligere jobbet med samme strekning i Statens vegvesen.

Hva tenker så Ringebu om den løsningen?

– Jeg har aldri sagt at vi ønsker en slik løsning, men heller ikke sagt at vi ikke ønsker det, sier Arne Fossmo.

Fakta: Dette sier Nasjonal transportplan om de tre veiene E6 Sjoa – Otta har i dag planlagt oppstart i perioden 2018–2023. E6 Ringebu – Frya har oppstart i perioden 2024–2029. E6 Kvænangsfjellet skal etter planen gjennomføres i perioden 2018-2023, Kvænangsfjellet sør i perioden 2024 2029. Strekningen E16 Kløfta Nybakk – Herbergåsen – Slomarka ligger i dag inne med oppstart i perioden 2024–2029. Men så lenge Nye Veier selv kan finansiere veibyggingen står de fritt til å endre på rekkefølgen mellom prosjektene de skal gjennomføre, og slik sett flytte flere frem i tid.

Fornøyd ordfører på Kongsvinger

I januar skrev Aftenposten at ordfører Sjur Strand i Kongsvinger ønsket at Nye Veier skulle overta siste del av E16-utbyggingen.

Nå ser dette ut til å bli et faktum.