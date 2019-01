Avisbud utløste væpnet politiaksjon i nabolaget til bortført kvinne

Onsdag gikk politiet for første gang offentlig ut med opplysninger om at Anne-Elisabeth Falkevik Hagen (68) har vært savnet fra sitt hjem på Fjellhamar siden slutten av oktober. Politiet antar at hun er bortført, og har opplyst at det er mottatt krav om løsepenger i kryptovaluta.

En nabo forteller at vedkommende brått ble vekket i natt av motorlyder fra biler som kom hurtig kjørende innerst i Sloraveien.

To uniformerte biler stoppet ved nabohuset til boligen til Hagen-ekteparet, der en rekke postkasser står samlet.

– En polititjenestekvinne som åpenbart hadde våpen i hylster på hoften kom ut av den ene bilen. Hun plukket ut all post fra samtlige postkasser i stavet, la dette på en søppeldunk og gikk deretter gjennom alt en god stund, forteller naboen.

Mye tydet på at politiet lette etter mulige beskjeder fra dem som kan stå bak det politiet omtaler som en bortføring.

Ann-Kristin Endal som er leder for stab for kommunikasjon i Øst politidistrikt bekrefter hendelsen.

– Dette var ikke dramatisk, men ble utløst av et avisbud som leverte Aftenposten i postkassen til Hagen, sier hun.