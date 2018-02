Ryanair vurderer gjenåpning på Rygge lufthavn

Flyplassen i Østfold ble lagt ned i 2016 etter at Ryanair la ned sin trafikk derfra.

– Vi har lagt ned basene på steder som Marseille eller Rygge på grunn av trusselen for å bli påtvunget fagforeninger. Nå som vi frivillig har gått med på å snakke med fagforeninger, vurderer vi og er i aktive diskusjoner med disse flyplassene om å etablere baser igjen, sier konsernsjef Michael O'Leary i Ryanair under selskapets analytikerpresentasjon mandag, melder Nettavisen.

– Overraskende

Styremedlem Espen Ettre i Rygge sivile lufthavn bekrefter overfor avisen at det har vært kontakt med Ryanair.

– Dette var overraskende for oss også, men det var positivt. Så får vi se hva dette medfører, sier han til Nettavisen.

I forrige uke underskrev Ryanair for første gang en avtale med en fagforening. 600 britiske piloter organisert i Balpa inngikk avtale med flyselskapet som tidligere har vært svært fiendtlig overfor fagorganisasjoner. Avtalen kom i stand etter at Ryanair før jul gikk ut med en anerkjennelse av fagforeninger etter trusler om massive streiker i flere europeiske land i forbindelse med julehøytiden.

Da Ryanair la ned for to år siden, oppga selskapet at det var i protest mot flypassasjeravgiften, men samtidig gikk det også en rettstvist om ansettelser ved basen i Norge. Stridens kjerne var om uoverensstemmelser med ansatte skulle prøves i norske domstoler etter norsk rett, eller i Irland etter irsk rett.

Utfordrer SAS og Norwegian

Ryanair-sjefen kommer med en klar utfordring til SAS og Norwegian og lover billigere flyreiser derom selskapet på nytt etablerer base i Norge.

– Ved å opprette baser i Skandinavia, kan vi tilby mye lavere billettpriser enn Norwegian og SAS. Det er to selskaper med veldig høye kostnader og veldig høye flybillettpriser, sier O'Leary.