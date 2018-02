Falchs beslutning om å trekke seg fra prisutdelingen bare noen dager før seremonien avstedkom et ras av reaksjoner i både sosiale og tradisjonelle medier.

Søndag ble det kjent at hun ville vunnet kategorien årets påvirker – eller «influencer», som arrangøren kaller det. Ettersom hun trakk seg, ble det ingen pris i denne kategorien i år.

Privat

– Jeg trenger ikke en pris for å vite at det jeg gjør er viktig, skrev Falch i et innlegg på NRK Ytring denne uken med tittelen «Bloggpris, nei takk!»

Der tok hun et oppgjør med bloggere og andre påvirkere i sosiale medier. Flere av de nominerte i Vixen-utdelingen fremmer et usunt utseendefokus, et ekstremt forbruk og halvt gjennomtenkt budskap om psykisk helse og plastisk kirurgi, mente hun.

Falch fikk svar

Blogger Sophie Elise Isachsen svarte straks at hun følte seg angrepet og fratatt retten til å mene.

Pappahjerte-blogger Peter Kihlman bemerket at Falch kunne gått i bresjen for å endre industrien hun kritiserte.

– Ved at hun hadde vunnet en pris, ville hun vist at Vixen ikke er det skjønnhetstyranniet hun anklager dem for å være, skrev han.

Fakta: Her er alle vinnerne Årets influenser; mote: Celine Aagaard Årets influenser; beauty: her deles det ikke ut noen pris etter vinnerens ønske Årets influenser; livsstil: Kristin Gjelsvik Årets influenser; interiør: Franciska Munck-Johansen (Franciskas vakre verden) Årets influenser; mat: Ida Gran Jansen Årets influenser; trening- og helse: Camilla Aastorp Andersen (Treningsfrue) Årets gullpenn: Lisa Tønne og Sigrid Bonde Tusvik (Tusvik & Tønne) Årets stjerneskudd: Synnøve Skarsbø og Vanessa Rudjord (Synnøve & Vanessa) Årets sterke mening: Tale Maria Krohn Engvik (Helsesista) Årets business: Trine Sandberg (Trines matblogg) Folkets favoritt: Marna Haugen Burøe (Komikerfrue) Årets influenser: her deles det ikke ut noen pris etter vinnerens ønske Kilde: NTB

Bloggeren Celina Karine ble kåret til årets influencer, eller påvirker, for beauty, men valgte også å trekke seg fra prisutdelingen. Dermed ble det heller ikke pris i denne kategorien.

Komikerfrue folkefavoritt

Til tross for en del diskusjon i forkant, var det likevel glamour og stas som sto i sentrum da Vixen-utdelingen gikk av stabelen på Grand Hotel søndag kveld.

Komikerfrue Marna Haugen Burøe ble stemt frem i en av de gjeveste priskategoriene: Folkets favoritt.

Som vanlig var det publikum som nominerte, før juryen fant frem til semifinalistene. Så fikk publikum igjen stemme sine favoritter videre til finalen.

Nærmere 700.000 har kommet inn, opplyser Vixen Influencer Awards på sin nettside.

Komikerduoen Lisa Tønne og Sigrid Bonde Tusvik vant prisen «årets gullpenn», mens Vanessa Rudjord og Synnøve Skarsbø ble «årets stjerneskudd» for sin podkast.

Helsesista Tale Maria Krohn Engvik ble hedret med prisen «årets sterke mening» for sin bruk av humor og sprell for å spre seriøse budskap om ungdom og helse.

Flere enn bare bloggere

Det er tredje gang prisen deles ut. Tidligere gikk den under navnet Vixen Blog Awards, men har nå endret navn til Vixen Influencer Awards. På denne måten ville man fange opp flere enn bare bloggere, for eksempel andre personer med mye påvirkningskraft i sosiale medier eller andre kanaler som podkast, Instagram eller Youtube.

Flyktige plattformer som Instagram Stories og Snapchat omfattes ikke, ettersom innholdet forsvinner etter 24 timer.

Tidligere redaktør Celine Aagard og grunnlegger av nettsiden envelope.no ble kåret til årets influencer, eller påvirker, for mote. I kategorien livsstil, vant Kristin Gjelsvik, mens Ida Gran-Jansen, blant annet kjent som kokebokforfatter og vinner av realityserien «Hele Norge baker», tok prisen i kategorien mat.

Under lupen

Vixen-utdelingen har i høst og vinter vært gjenstand for diskusjon i forbindelse med bloggernes forhold til markedsføringsloven. Forbrukertilsynet har lenge fulgt nøye med på bloggere og andre påvirkere. I november fikk 18 av 20 bloggere som ble sjekket, beskjed om å endre eller fjerne ulovlig markedsføring.

Direktør i tilsynet, Elisabeth Lier Haugseth, gjorde det denne uken klart at de kan gjøre alvor av å ilegge bloggerne bøter hvis de ser gjentatte eller alvorlige overtredelser.

Flere kjente bloggere eller påvirkere ble i utgangspunktet disket til årets Vixen-utdeling, men juryen snudde og slapp dem inn igjen. Juryformann Hans-Petter Nygård-Hansen mente det hadde vært misforståelser i dialogen mellom bloggerne og tilsynet, ifølge NRK og Aftenposten.