Direktøren i Sykehuset Østfold trekker seg

Fratredelsen etter ni år i direktørstolen skjer etter et ekstraordinært styremøte søndag kveld, skriver sykehuset i en pressemelding.

– Det er en økende uro rundt sykehuset i offentligheten som handler om korridorsenger og negative pasientopplevelser. Fokuset den siste tiden har dreid mot meg som leder. Jeg ser at Sykehuset Østfold ikke er tjent med at organisasjonen skal lide under et slikt press. Ut fra en totalbetraktning ser jeg det derfor som best for Sykehuset Østfold at jeg i samråd med styreleder trer ut av min stilling nå, sier Just Ebbesen i pressemeldingen.

Viseadministrerende direktør Irene Dahl Andersen er konstituert som administrerende direktør inntil videre.

Ifølge Dagens Medisin er noen av årsakene en tilspisset situasjon rundt kapasiteten på Kalnes, og at Ebbesen og administrasjonen i et styremøte tidligere i måneden gikk inn for å overta pasienter fra Vestby kommune. Styret valgte å utsette overføringen og dele den i to omganger.

Årsaken er at sykehuset den siste tiden har slitt nettopp med store kapasitetsproblemer hos enkelte avdelinger, noe som har ført til mange korridorpasienter. Ebbesen betraktes ifølge tidsskriftet som en flink leder, men er samtidig noe omstridt på grunn av sin ledelsesstil.