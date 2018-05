Flere menn i midten av 20-årene tatt med narkotika på russetreff

Natt til 1. mai festet russen på Haukås i Bergen. Politiet bekrefter at det rett før klokken 02.00 ble sendt en rekke ambulanser til stedet.

– Tre personer som ikke er russ ble tatt med ecstasy, kokain og hasj. De er nå siktet for salg og oppbevaring av narkotika, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Tatjana Knappen til Bergens Tidende.

– Dette er personer som ikke hadde noe på ansamlingen å gjøre. Mennene er i midten av 20-årene.

Politiet opplyser at flere russ hadde behov for medisinsk assistanse.

Russepresident: - Nære på flere ganger

Russepresident for Hordaland, Sebastian Hauan Stenberg skriver på Hordalandrussen 2018 sine Facebook-sider at flere russ i løpet av de siste dagene «uvitende er blitt offer for et av verdens farligste dop».

– Folkens. Dette er dødelig og nå har det vært nære på flere ganger, skriver han i innlegget og hevder at det var snakk om åtte slike tilfeller bare i løpet av mandagen.

Det er foreløpig ikke kjent hvilket narkotisk stoff det skal være snakk om. Tilfeller med neddoping av russ er så langt ikke bekreftet av politiet. Legevakten i Bergen har foreløpig ikke ønsket å uttale seg i saken.

Oppsøker bussene

Russen i Hordaland beskriver at de de siste dagene har merket at voksne menn oppsøker samlingssteder hvor russen oppholder seg.

– Voksne menn kommer som en gruppe og sier de er russebussjåfører. Vi tror videre at de putter dopet i drikken vår, sier Stenberg til BT.

Han sier at det til nå kun har vært jenter som har blitt rammet.

Pressesjef i russens hovedstyre, Alfred Ryvarden, sier hovedstyret er helt ukjent med det som skal ha skjedd i Bergen.

Har informert politiet

Stenberg sier de har informert politiet.

– I samråd med bussjefene har vi satt inn en rekke tiltak. Først å fremst må vi minne hverandre på å passe på drikken vår. Ikke drikk fra kopp og bruk tut på flaskene. Ikke drikk fra andres alkohol og si fra dersom dere ser noe mistenkelig, sier Stenberg.

I februar inviterte politiet russens foreldre til allmøte på Amalie Skram videregående skole. Der ble foreldrene blant annet advart om at politiet vet at doplangere oppsøker bussene.