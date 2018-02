Sist søndag kunne Aftenposten fortelle at de storslåtte planene om å åpne moderne InterCity med dobbeltspor til Tønsberg, Hamar, Fredrikstad og Hønefoss blir utsatt, med fra 1, 3 og 6–8 år.

Vel å merke dersom Bane Nor får det som de vil.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier til Aftenposten at dette kom brått på også for ham:

– Vi fikk et varsel et par dager i forveien om at det ville være ting som ble foreslått i Bane Nors dokument, som innebar endringer.

FULL STANS DRAMMEN-OSLO-ÅS I FLERE ÅR. Hver sommer og hver påske blir det full stans vest og sør for Oslo.

Fakta: Slik skulle Indre InterCity bli Reisetid Oslo-Fredrikstad skulle kuttes fra 1 time og 8 minutter til 45 minutter. Reisetid Oslo-Tønsberg fra 1 time og 28 minutter til 1 time. Reisetid Oslo-Hamar fra 1 time og 23 minutter til 55 minutter. Reisetid Oslo-Hønefoss fra 1 time og 30 minutter til 37 minutter. Dette skulle moderne, dobbeltsporet jernbane sørge for i 2024. Det er gjentatt i rapport etter rapport, og med noen justeringer for Ringeriksbanen, i Nasjonal transportplan (NTP) for 2018–2029, vedtatt på Stortinget i fjor. Nå er det høyst usikkert når dobbeltsporene står klare.

– Du sto på Oslo S i fjor vår og kåret jernbanen til vinner i Nasjonal transportplan (NTP). Du fikk Stortinget med på å vedta NTP. Åtte måneder senere varsler Bane Nor at planene er urealistiske?

– Det hadde vært mye bedre om Bane Nor hadde levert det vi har vedtatt. Det hadde vært en klar fordel om vi hadde fått informasjonen i fjor. Vi forholdt oss til det faglige grunnlaget da, som vi skal gjøre det nå. Bane Nor har gått dypere inn i vurderingene, om hvordan entreprenørmarkedet kan levere, om hvordan trafikken kan avvikles i byggeperiodene, og om faren for trafikkaos om linjene skal åpnes samtidig.

– Men Bane Nor (tidligere Jernbaneverket), har jo sagt i mange år at det blir ferdigstillelse av Indre InterCity i 2024. Burde de ikke ha gått denne runden før?

– Jo. Det er mange ting man burde ha fått svar på tidligere. Både vi i departementet, jernbanen og Statens vegvesen utførte kontrollregninger, og kom til at planene som ble vedtatt hang sammen. Men nå har vi fått nye detaljer.

– Disse må vi lytte til, men vår ambisjon for NTP står ved lag. Og det er Jernbanedirektoratet som skal behandle innspillet fra Bane Nor. Jeg tror at det kan finnes løsninger på mye. Det kommer nå en diskusjon der både fagmiljøer og politiske ambisjoner inngår, sier Solvik-Olsen.

Signe Dons

– Forutsetter at Bane Nor når målsettingene

– Togene rundt Oslo, og på Jærbanen, går allerede i dag smekk fulle. Likevel skal det rekrutteres titusenvis av nye passasjerer for å nå målet om at all vekst i persontrafikken skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Hvordan skal det skje om det blir som Bane Nor foreslår?

– Jeg forutsetter at Bane Nor klarer å nå målsettingene som er satt. Man må ikke nødvendigvis ha dobbeltspor for å få til halvtimesavganger på Indre InterCity. Jeg tror de reisende er mer opptatt av hvor fort forbedringene kommer, enn når dobbeltspor på alle strekninger står klart, sier Solvik-Olsen.

– Når kommer disse forbedringene, det er vanskelig å finne dokumentasjon om dem i dokumentet fra Bane Nor?

– Jeg har heller ikke sett noe konkret. Men de mener at de skal kunne innfri målet om hyppigere avganger med blant annet lange krysningsspor (møteplasser). Det tror jeg litt på. Men systemet blir ikke så robust som det ville blitt med dobbeltspor.

– Har du fått forsikringer?

– De mener at de skal kunne innfri de overordnede målsettingene om hyppige avganger og flere togsett, uten at det i dag kan settes to streker under svaret. Men det blir uten at du får reisetidsbesparelsene som dobbeltspor gir.

Fakta: Slik avgjøres InterCity Stortinget vedtar hvert fjerde år ny Nasjonal transportplan (NTP). Dette er en veiledende mer enn forpliktende plan, som likevel beskriver hva slags vei, bane, luftfart- og sjøtransportutbygging Stortinget ønsker. Det er fagetatenes handlingsplaner som skal sette NTP ut i livet. Bane Nor, som skal planlegge og utføre den storstilte utbyggingen av InterCity jernbane på Østlandet, la mandag 19. februar frem sine innspill til en slik handlingsplan. Det er nå Jernbanedirektoratet som skal forfatte selve handlingsplanen, og sende den ut på høring, ifølge planen tidlig i april. Det er også direktoratet som fastsetter og bestemmer handlingsplanen. Samferdselsdepartementet vil også lese planen. Men det er først og fremst i nye budsjettbehandlinger at politisk ledelse her og Stortinget kan påvirke det som nå skjer med InterCity.

Tror på 100 millioner togpassasjerer – 30 mer enn i dag

– Men kan det settes inn flere togsett før ny jernbanetunnel i Oslo står klar?

– Det er også et spørsmål jeg stiller.

– Slik de uttaler seg gir Bane Nor inntrykk av at jernbanetunnel gjennom Oslo skal fremskyndes. I forbindelse med fremleggelse av NTP i mars i fjor, da det ble lovet penger til tunnelen, ble det sagt tidligst 2032. Er det noe nytt her?

– Heller ikke jeg har sett dokumentasjon på noe nytt. Daværende jernbanedirektør Elisabeth Enger var tydelig på 2032 for jernbanetunnelen. Jeg må spørre Bane Nor hva det de nå sier om tunnelen betyr.

– Hva tenker du om at Ytre InterCity til Lillehammer, Halden og Skien/Porsgrunn er helt i det blå?

– Jeg opplever ikke at det er helt i det blå. Men det er på det rene at ambisjonene om 2030 som tidligere ble presentert var basert mer på ønsker og drømmer enn realiteter.

– Nå nærmer antall reisende seg med jernbanen i Norge 70 millioner i året. Jeg tror et er mulig å nå 100 millioner i løpet av NTP-perioden (2018–2029). Det er ingen ting i det som nå er sagt som hindrer dette, sier Solvik-Olsen.