Litt tid har vi vel, et par timer i uken kanskje. For å skape bedre integrering. Alle nordmenn kan bidra med noe: Invitere en innvandrer til å drikke kaffe, gå tur, plukke sopp, pusse båt, sparke fotball, mekke bil, spille sjakk. Hjelpe til med å smøre ski, fylle ut skjema, vise hvordan sikringsskapet virker.

Snakke norsk.

Abid Raja, stortingsrepresentant for Venstre, mener en slik dugnad kan gjøre underverker for integreringen – noe alle er tjent med.

– Mange innvandrere har ikke et norsk nettverk, de har nettverk med hverandre.

– Kontakt med nordmenn vil gi dem sosiale nettverk som kan ende med at de får jobb, sier Raja som for ni år siden tok initiativ til dialogmøter på Litteraturhuset etter Gaza-demonstrasjoner i Oslo.

Smaken på Norge

På vinterferie på Norefjell med familien spenner Abid Raja vant på seg nye langrennsski med feller. Legger av gårde i det snøkledde vinterlandskapet sammen med tvillingdøtrene på 12 år og sønnen på 10. Kona Nadia Ansar, som er psykolog, foretrekker slalåmbakkene. Fra toppen av Norefjell kan Abid Raja skue mot Jotunheimens tinder, Rondane, Hardangerjøkulen, Hallingskarvet, Gausta, Skrimfjella og Blefjell.

Abid Raja vil at også nyankomne skal få oppleve dette. Få smaken på norsk natur, kultur, historie og tradisjon. Bli kjent med sitt nye hjemland.

– Kontakt må opprettes fra første dag. Hvis innvandrere har vært her i to år og ikke møtt en nordmann, bortsett fra dem som jobber på asylmottak, har de i stedet bare fått kontakt med andre innvandrere.

Morten Uglum

Integreringsløft

Venstre gikk i januar 2018 i regjering med Høyre og Fremskrittspartiet. Partiene utarbeidet Jeløya-plattformen som lover å gjennomføre et integreringsløft: Regjeringen vil ta initiativ til en inkluderingsdugnad for å få flere inn i arbeidslivet.

Abid Raja ble ikke statsråd til tross for kompetanse, engasjement og personlig erfaring med integreringspolitikk gjennom mange år. I stedet akter han å «gjøre alt han kan» for å spille den nye kunnskaps- og integreringsministeren Jan Tore Sanner (h) så god som mulig.

Aftenposten kjører nå en serie saker om innvandring fra Somalia, om utfordringer med barnevern, oppdragelse og integrering.

Morten Uglum

Fakta: Abid Rajas integreringsforslag Dugnad der nordmenn blir faddere for asylsøkere og innvandrere. Bedre svømmeopplæring. Økt innsats for få flere kvinner inn i arbeid. Raskere godkjenning av utdanning fra utlandet. Asylsøkere må få kunne jobbe fra dag én. Birdra til at kvinner som tar høy utdanning, er aktive i arbeidslivet, også etter at de har fått barn.

Oslo tåler ikke mer

Mange flyktninger flytter inn til storbyene, hovedsakelig Oslo-området. Raja vil at de skal holde seg på bygda.

– Barna som vokser opp i distriktene, kommer til å lære mye bedre norsk, bli mye bedre integrert, bli mye «bedre nordmenn».

– Oslo tåler ikke betraktelig mer innvandring av etniske minoriteter. Denne byen må klare å bevare en viss grad av mangfold, det betyr at det må være igjen hvite folk også, sier Raja.

Han påpeker at for å bli ordentlig integrert må man ta del i det norske verdifellesskapet som vil påvirke holdninger til demokrati, kvinner, seksuelle minoriteter, religionens rolle.

Kona Nadia Ansar som er psykolog, skyter inn:

– Den største muligheten for integrering og læring er de to første årene. Da er minoriteter mest sårbare og har mest behov for kontakt.

Morten Uglum

Noen kommer med ekstreme holdninger

– En del asylsøkere og innvandrere kommer fra patriarkalske kulturer med holdninger som mange nordmenn vil oppfatte som ekstreme. Kan dugnad vaske bort det?

– Ja, det tror jeg. Ikke alt, men mye. Hvis de skal endre holdninger, må de se andre holdninger. Fordommer går begge veier, endel nordmenn har fordommer mot innvandrere. Derfor er kontakt mellom folk viktig.

Ap: Arbeid er nøkkelen

Siri Gåsemyr Staalesen, integreringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, kommenterer i en e-post at hun er positiv til å oppfordre folk til å bli kjent med innvandrere. Men:

– Arbeid er nøkkelen til integrering. Ved å delta i arbeidslivet vil de fleste kunne forsørge seg selv og sin familie og dermed unngå å havne i fattigdom, uttaler Staalesen.

Raja er kritisk til at Ap-leder Jonas Gahr Støre på NRK Politisk Kvarter nylig uttalte at Arbeiderpartiet vil ha "tøffere linje i integreringspolitikken". Raja mener vi oppnår bedre integrering ved å ønske folk velkommen, ved å vise at vi har tro på at de vil lykkes her.

– Stille krav, stille opp

Staalesens kommentar til dette er: – Det er viktig med en god integreringspolitikk som sørger for at de som får opphold og skal bli, kommer i gang med livet sitt og blir bidragsytere. Vi skal ønske velkommen, men vi skal også stille krav. Det trodde jeg at Venstre også støttet, sier hun og legger til at Arbeiderpartiet mener at de som kommer til Norge, skal møtes med en klar forventning om å bidra til fellesskapet.

– Vi skal stille krav – og vi skal stille opp. Nøkkelen for den enkelte er å lære norsk og komme seg ut i arbeid og bli der, og på den måten ta del i den norske samfunnskontrakten: Gjør din plikt og krev din rett.