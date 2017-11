Gutten ble meldt savnet tirsdag, da han ikke kom hjem fra skolen. Funnet ble gjort i Parkdammen i Askim sentrum, åtte timer etter skoleslutt.

– Vannet i Parkdammen var delvis islagt. Han har ligget i vannet noen timer. Om han har ligget der tre timer eller seks timer, vet vi ikke, opplyser politiadvokat Mathias Emil Hager til Dagbladet.

Syvåringen ble meldt savnet tirsdag ettermiddag. Han ble hentet ved skolen av et familiemedlem med bil, men ble sluppet av siden han ønsket å gå hjem selv.

Pårørende til gutten varslet politiet i 19.30-tiden om at han ikke hadde kommet hjem, og det ble deretter satt i verk en større leteaksjon.

Helikopter og redningshunder

Store styrker fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Redningshunder deltok i letingen, sammen med helikopter og andre ressurser fra politiet.

Også flere hundre frivillige lette etter gutten hele kvelden, før dykkere til slutt fant ham død i Parkdammen i Askim folkepark, ikke langt fra skolen, litt før halv ett natt til onsdag,

Politiadvokat Hager forteller til NTB at mannskaper så gutten i vannet, og at han allerede var død da dykkerne hentet ham opp.

Oppretter undersøkelsessak

– Vi vet foreløpig ikke hva som har skjedd, så vi har satt i gang en såkalt undersøkelsessak for å kartlegge guttens bevegelser og fastslå dødstidspunktet og dødsårsaken, forklarer Hager.

Dødsfallet preget onsdag morgen hele Askim-samfunnet. Politiet opplyser at guttens familie blir ivaretatt av kommunens kriseteam. De retter også en stor takk til alle som deltok i letingen.

Ledelsen ved Askimbyen skole sier at ansatte og medelever ved skolen er i sorg. Det første rektor Tone Kjenæs gjorde da hun kom til skolen tidlig onsdag morgen, var å snakke med alle barna på SFO, skriver Smaalenenes Avis.

Avisen opplyser også at den omkomne er sendt til obduksjon.

– Dette er veldig, veldig tøft. Nå er det viktig at vi står sammen, og vi må sørge for å ta vare på elevene. Det var mange hundre ute og lette etter gutten i går kveld. Nå er det veldig stille her, sier rektor Kjenæs til NRK.

Alle de ansatte ved skolen ble tidlig onsdag morgen samlet på personalrommet, og elevene ble deretter samlet i klassene med sine kontaktlærere.

Klokken 8.30 åpnet skolen gymsalen for alle som ønsket å komme til skolen.

I gymsalen sto et bord med tegnesaker og en minneprotokoll.

Ble funnet av dykkere

– Her kan familie, naboer, søsken og alle berørte komme. Kriseteamet, med blant annet helsesøster, vil være på plass fra vi åpner. Gymsalen vil være åpen fram til klokken 18, sier Kjenæs.

Gutten ble funnet av dykkere som undersøkte parkdammen i Askim sentrum, opplyser politiet.

Han sier guttens pårørende er varslet og det lokale kriseteamet er aktivert.

Hager forteller at mannskaper så gutten i vannet, og at han allerede var død da han ble hentet opp.

– Vi vet foreløpig ikke hva som har skjedd, så vi har satt i gang en såkalt undersøkelsessak for å kartlegge guttens bevegelser og fastslå dødstidspunktet og dødsårsaken, forklarer Hager.

Freddie Larsen

Kom ikke hjem

Syvåringen ble meldt savnet da han ikke kom hjem etter skolen.

– Skolen sluttet klokken 16. Gutten ble hentet av et familiemedlem med bil, men ønsket å gå hjem selv. Vi fikk melding klokka halv åtte om at han fortsatt ikke var kommet hjem, fortalte operasjonsleder Finn Håvard Aas i Øst politidistrikt til NTB tirdag kveld.

Ved midnatt var gutten fortsatt ikke kommet til rette. Da søkte dykkere i dammen i parken.