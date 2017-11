Kari Hilde French i ny bok: French og Moland planla å flykte

Kari Hilde French lanserer onsdag boken «Dødsdom i Kongo–Kampen for friheten». Her forteller hun sin historie om de åtte årene sønnen satt i fengsel i Kongo.

Ifølge VG forteller Kari Hilde French blant annet om hemmelige fluktplaner som ble lagt parallelt med at norske og britiske myndigheter jobbet på diplomatisk nivå for å få fangene overført til hovedstaden Kinshasa, og med en soningsoverføring til Norge.

«Joshua og Tjostolv hadde flere planer. Verktøy ble smuglet inn på finurlig måte», skriver Kari Hilde French.

I boken forteller hun at de to hadde laget et sinnrikt system som gjorde det mulig for dem å klyve opp på himlingen og grave et hull i muren ut mot gaten.

«De håpet dette en dag kunne bli fluktveien ut», skriver hun.

I boken skriver Kari Hilde French at hun angrer på at familien ikke forsøkte å kjøpe fangene fri på et tidlig tidspunkt.

«Blodpenger og løslatelsespenger burde ha blitt betalt til de rette personene før tiltalen og den første rettssaken, og før saken ble en høyprofilert politisk sak», skriver hun.

Joshua French kom til Norge 17. mai etter at kongolesiske myndigheter hadde gått med på å overføre ham til Norge.