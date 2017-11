Elden med kritikk rettet mot Aftenposten: – Hun fikk dårlige råd

«Schibsteds konsernadvokat gikk gjennom flere møter grundig gjennom saken med Harbo og drøftet med henne hvilke muligheter som forelå. En av dem var politianmeldelse. Vi var, og er, innstilt på å støtte Harbo i en slik politianmeldelse og rettssak.

De rent juridiske vurderingene som forelå den gangen var at bevisene i saken først og fremst lå i forklaringene til de to. Her var det slik juristen vurderte det ord mot ord. Ut fra rettspraksis vurderte juristen at det ville være en reell risiko for at saken ble henlagt eller mannen frikjent. Vi var opptatt av at Harbo skulle ha et realistisk bilde av hva som kunne møte henne i en etterforskning og eventuell rettssak. Vi vet fra andre saker, at noen opplever henleggelse eller frikjennelse som et ytterligere overgrep. Schibsted og Aftenposten ville støtte henne i en slik sak, men selve beslutningen om politianmeldelse måtte til slutt være hennes.

Utfallet ble at saken ikke ble politianmeldt, men at vi i samråd med Harbo ga informasjon om hva som hadde skjedd til mannens arbeidsgiver. Vår jurist hadde omfattende kontakt med den personalansvarlige i mannens bedrift. Målet fra vår side var å få arbeidsgiver til å gi en formell reaksjon. Her hadde bedriften mannen er ansatt i en rekke muligheter fra skriftlige advarsel til avskjedigelse.

Det ble videre arrangert et møte mellom mannen og Harbo støttet av vår konsernadvokat. Målet var å få mannen til å ta ansvar.

Jeg hadde selv også flere møter med Ragnhild Harbo og juristen hvor mulig politianmeldelse var blant temaene.»

– Ville saken blitt håndtert annerledes i dag?

«Med den kunnskapen vi er i ferd med å få gjennom tusenvis av beretninger i #metoo, er det naturlig at det nå blir en debatt om hvorvidt arbeidsgivere mer aktivt bør anbefale politianmeldelse i saker som dette. Jeg synes Eldens poeng om mørketall på statistikkene er godt.

Harbo har for øvrig hele tiden vært tydelig på hvordan vi som arbeidsgiver kunne håndtert saken bedre, og det har både jeg og Aftenposten lært av.

I dag har vi retningslinjer og et større fokus i hele bedriften på hvordan vi skal håndtere denne type saker. En gruppe ansatte og ledere har jobbet frem disse retningslinjene og det i seg selv har en stor verdi. i dag har vi i tillegg til ledere, klubbrepresentanter og hovedverneombud også opprettet en “nøytral” kanal gjennom vår eksterne bedriftshelsetjeneste. Vi trener våre ledere på å håndtere saker om trakassering og mobbing, og det er et tema på allmøter etc.»