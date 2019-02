Hastemøter i Trøndelag etter ny bekymringsmelding om Giske

Valgkomitéleder Jorodd Asphjell bekrefter overfor TV 2 at han er på vei til å delta i et ekstraordinært telefonmøte med valgkomiteen fredag morgen.

– Møtet har bakgrunn i det som er kommet fram i mediene rundt Giske det siste døgnet, sier han.

Torsdag kveld publiserte VG nyheten om en ny bekymringsmelding som var sendt fra en tillitsvalgt i Fagforbundet om Trond Giske.

Bakgrunnen var en kort video fra utestedet Bar Vulkan på Grünerløkka i Oslo, som viser Trond Giske dansende tett inntil en ung kvinne natt til søndag. Dette var samme dag som den tidligere nestlederen ble innstilt til et nytt toppverv i Trøndelag Ap.

Alley, Ned / NTB scanpix

Den siste bekymringsmeldingen ble også omtalt i Aftenposten og flere andre medier.

Han vil ikke si noe mer om møtets agenda enn at de skal «snakke om det som har skjedd».

Trøndelag AUF, som er representert i valgkomiteen, holder senere fredag et eget ekstraordinært møte i forbindelse med den nye utviklingen rundt den tidligere Ap-nestlederen.

– Jeg har innkalt til ekstraordinært fylkesstyremøte i morgen kveld, fordi jeg mener dette er en sak vi må diskutere, sier leder i Trøndelag AUF Håkon Einarsve i en SMS til Trønder-Avisa like før midnatt torsdag kveld.

Det var ikke kvinnen selv som sendte bekymringsmeldingen om hendelsen, men nestleder Knut Sandli i Fagforbundet Sykehus og helse Oslo.

I et intervju med NRK avdramatiserte kvinnen episoden og sa det var hun og venninnen som tok kontakt med Giske. Ap-politikeren tar selv avstand fra fremstillingen av hendelsen, og mener den er «helt urimelig».

Innstillingen av Giske til et nytt toppverv i Trøndelag Ap har ført til sterke reaksjoner.

Bakgrunnen er at mange mener det er for tidlig for et Giske-comeback etter at han trakk seg fra nestledervervet på grunn av varslingssaker mot ham for litt over ett år siden. Varslene handlet om upassende oppførsel mot unge kvinner.

Saken oppdateres.