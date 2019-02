Leirstein ledet Frp-møte - fylkesleder beklager

– Dette beklager jeg. Jeg forstår veldig godt at det kan se uheldig ut, men de demokratiske prosessene i partiet gjorde at han ble valgt, sier fylkesleder Liv Gustavsen i Viken Frp til Dagbladet tirsdag.

Ifølge en intern evaluering avisen har fått tilgang til, har flere Frp-ere reagert på at Leirstein var dirigent på årsmøtet.

«Skremmende å se Ulf Leirstein som møteleder. Viser at partiet ikke tar grove saker på alvor», skriver én Frp-er som var på møtet. «I disse metoo tider så burde vel Ulf vært holdt på avstand?», skriver en annen delegat.

Verken Leirstein selv eller partileder Siv Jensen ønsker å kommentere saken overfor Dagbladet.

– Fylkeslagene bestemmer selv hvem de ønsker som ordstyrer, skriver Frps generalsekretær Fredrik Färber i en sms til avisen.

NRK meldte i januar i fjor at Leirstein hadde sendt hardporno til unge gutter som var aktive i ungdomspartiet i Østfold. Representanten erkjente at han hadde gått over streken og trakk seg senere fra alle verv i partiet.