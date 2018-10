Lisbet Palme er død

Lisbet Palme, tidligere statsminister Olof Palmes enke, er død, opplyser familien. Hun ble 87 år gammel.

Anna Lisbet Christina Palme døde etter en tids sykdom. Hun var utdannet barnepsykolog og gift med Olof Palme fra 1956 fram til han ble drept i et attentat i 1986.

Familien opplyser via sønnen Mårten Palme at de ikke kommer til å kommentere dødsfallet ytterligere.

Lisbet Palme sto ved siden av sin mann da han ble skutt og drept i Stockholm i 1986. Hun ble selv lettere såret av skuddene. To ganger utpekte hun Christer Pettersson som mannen som drepte hennes mann, men i ankesaken i 1989 ble hun ikke trodd av retten og Pettersson ble frikjent. Dette til tross for at hun var utdannet psykolog og vant med å observere.

Senest i 2011 sa hun i et intervju med Sveriges Radio at det var Pettersson som hadde drept hennes mann. Pettersson selv døde i 2004.

Lisbet Palme var toppsjef i FNs barnefond (UNICEF) fra 1990 til 1991 og hadde gjennom flere år lederstillinger i svenske UNICEF.