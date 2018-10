– Trident Juncture øker risikoen for at Norge blir en krigsskueplass

Geir Hem (68) er frontfigur i Oslo for Aksjon mot NATO-øvelsen Trident Juncture.

Han og en rekke andre fredsaktivister og politiske aktører reagerer sterkt på storøvelsen som i ukene som kommer vil prege Norge, der over 50.000 norske og allierte soldater og 10.000 kjøretøyer skal delta.

Det atomdrevne hangarskipet USS Harry S. Truman er nettopp påmeldt, og fly fra hangarskipet skal delta i en storstilt skyteøvelse i Troms, som går parallelt med Trident Juncture.

Hem forteller at aksjonen, som har som ambisjon å bli nasjonal protest mot den pågående storøvelsen, spenner fra Norges fredslag, Norge ut av NATO og Bestemødre for fred, til Blitz, SV, Rødt og LO i Oslo.

Lørdag ettermiddag demonstreres det i Trondheim. Neste lørdag demonstreres det i Bergen, Kristiansand og i Oslo, der det blir tog fra Jernbanetorget, appeller og et kulturarrangement i Spikersuppa. I Oslo ligger det ifølge Hem foreløpig an til rundt 1200 deltagere.

Siri Øverland Eriksen

Fakta: Disse skal delta i Oslo Norge ut av NATO Bestemødre for fred Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) Stopp NATO Norge for Fred NKP Ungkommunistene Rødt Rødt Oslo KPML Oslo SV Sosialistisk Ungdom (SU) Rød Ungdom (RU) LO i Oslo Norges Fredslag Kvekersamfunnet Heismontørenes fagforening Oslo Juvente Blitz

– Vi må bygge opp forsvaret vårt

Hem er ikke imot at Norge skal ha et forsvar, men mener at et virkelig forsvar som skal sikre vår selvstendighet, må bygges opp, ikke ned.

– Så lenge NATO i dag bidrar til økt spenning, opprusting og til å øke risikoen for at Norge blir en krigsskueplass, bør vi søke nøytrale allierte, som Sverige og Finland, sier Hem og legger til:

– Trident Juncture bidrar ikke til trygghet, sikkerhet, uavhengighet og forsvar, slik vi blir fortalt, men til opprustning, ustabilitet, usikkerhet og økt risiko for krig.

Hem er klar i sin tale: – Forsvaret og Regjeringen snakker om en «sikkerhetsgaranti». Jeg mener at øvelsen skaper avhengighet av NATO og USA, og at den blir en garanti for usikkerhet.

Varte i over en uke: Russisk elektronisk krigføring slo ut GPS-signalene i Finnmark

Kristian Kapelrud

– En trening i underdanighet

– Hvorfor gjør dere dette?

– Vi vil stoppe det vi ser på som en krigsøvelse. Ikke siden den annen verdenskrig har det vært flere utenlandske soldater på norsk jord. En øvelse med 50.000 soldater minner om en okkupasjon. Våre egne soldater utgjør bare 10 prosent. Det er nå tre ganger så mange amerikanske soldater som norske soldater i landet. Øvelsen åpner for at Norge blir en slagmark og krigsskueplass for konflikter som ikke har med vår selvstendighet å gjøre.

Jesper Vigander Edwin, Forsvaret

– Burde Norge takke nei til NATO-øvelser i Norge?

– Jeg synes det er uklokt og farlig provoserende å legge øvelsen til Norge, som har grense mot Russland.

– Er det feil å trene på forsvar av Norge?

– Ikke i prinsippet. Jeg er ikke pasifist. Et forsvar i ordets rette forstand trenger trening. Men Trident Juncture blir en trening i underdanighet, som viser USAs styring av NATO.

– Vi må vise at vi er klare til å forsvare hver kvadratmeter av Norge, sier tidligere hærsjef, FN-utsending og vinner av Fritt Ords pris, Robert Mood. Hva tenker du om det?

– Jeg er enig. Men her åpner vi for at hver kvadratmeter kan bli en slagmark, sier Hem.

Fakta: Ekstraøvelsen i Troms Samtidig med at Midt-Norge forbereder NATO-øvelsen Trident Juncture, skal amerikanske kampfly ha bombetokt i Troms. Russland er imidlertid ikke informert. I øvelsen med navnet Northern Screen skal i overkant av 700 amerikanske soldater fra US Marines øve sammen med soldater fra Brigade Nord, som skal reise til Irak. Det atomdrevne amerikanske hangarskipet USS Harry S. Truman er samtidig på vei nordover i Norskehavet for å delta i øvelsen, skriver Forsvarets forum. Kampflyene på hangarskipet skal trene på å angripe bakkemål i Norge, men ifølge Forsvaret er ikke Russland informert om øvelsen. Årsaken er at øvelsen er for liten, melder NRK. – Det vil benyttes bomber under denne øvelsen. Dette er ikke en del av NATO-øvelsen Trident Juncture, det er alliert trening som foregår i Norge, sier Sven Harald Halvorsen, talsmann for Forsvarsstaben.

– Som å slå en mygg med slegge

– Hva tenker du om at Russland ruster opp ved å gjenopplive baser og etablere en ny arktisk brigade på sin side av grensen mot Norge?

– Det er nettopp et bevis på opprustingskappløpet. Jeg er ingen tilhenger av Russlands myndigheter. Men NATO er så overlegent landet i militær slagkraft og pengebruk på forsvaret at Trident Juncture blir som å bruke slegge mot en mygg, sier Hem.

– Hvorfor skal Norge trekkes inn og bli et skytefelt for en rivalisering innen maktpolitikk? Det burde i stedet satses på dialog og folk til folk-samarbeid, sier han.