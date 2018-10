Stortinget har en ordning der representantene får lov til å levere egne reiseregninger uten at det godkjennes av en overordnet og uten dokumentasjon. Dette har stortingsrepresentant Mazyar Keshvari (Frp) vedgått at han har misbrukt. Aftenposten har dokumentert at han har fått utbetalt minst 36.000 kr for reiser han ikke har vært på. Den totale summen for udokumenterte reiser er 290.000.

– Jeg tror du skal lete lenge i dag før du finner tilsvarende ordninger i privat sektor, sier administrerende direktør i Revisorforeningen, Per Hanstad.

– Det er jo heller ikke første gang denne type problemstilling kommer opp i Stortinget. Det må vel nå være på tide at også Stortinget innfører et system hvor reiser godtgjøres basert på faktiske kostnader dokumentert med kvitteringer. Da unngår en å komme opp i slike situasjoner, sier Hanstad.

Tillitsbasert system

Stortingets direktør Marianne Andreassen mener at saken er alvorlig. Stortingsdirektøren sa til Aftenposten i går at Stortinget har et system for reiseregninger som i all hovedsak ligner det man har i staten. Men forskjellen er at en overordnet ikke godkjenner regningene.

– Systemet fordrer at stortingsrepresentantene oppgir korrekt reisemål. Det er et tillitsbasert system som derfor ikke fullt ut kan forhindre uærlighet.

– Kan det være aktuelt å endre regelverket?

– I lys av en slik sak, så kan det være naturlig å vurdere nye, generelle tiltak, men nå er vår oppmerksomhet på å få saken belyst, sier Andreassen.

Berit Roald / NTB scanpix

– For å unngå misbruk: Bør stortingsrepresentantene få sine reiseregninger attestert av en overordnet før den sendes inn til Stortingets administrasjon?

– Denne saken aktualiserer en vurdering fra vår side om vi må se gjennom regelverket på nytt. Men det må eventuelt skje i et samarbeid med politikerne fordi det her ikke er snakk om et ordinært arbeidsgiver- og arbeidstagerforhold. Representantene er folkevalgte og står til ansvar for sine velgere. Administrasjonen er ikke stortingsrepresentantenes overordnede. Vi forvalter det regelverk Stortinget fastsetter, sier Andreassen.

Fakta: Retningslinjer om reisedekning for stortingsrepresentanter § 2 Krav til reiseregning og dokumentasjon Det skal leveres reiseregninger for alle reiser, også der reisekostnadene er dekket direkte av Stortinget. Den enkelte representant bekrefter med sin signatur at reisen er av en slik art at den gir rett til utgiftsdekning etter bestemmelser i lov og retningslinjer. Beskrivelse av reisens formål, tid og sted samt dokumentasjon som skal følge reiseregningen må legges ved før den sendes til behandling og utbetaling. Billigste reisemåte med offentlig kommunikasjon trenger ingen dokumentasjon. Kilde: Stortinget

Beklager dypt

Mandag avslørte Aftenposten at stortingsrepresentant Mazyar Keshvari systematisk har drevet med reiseregningsjuks.

Siden høsten 2016 har Stortinget utbetalt penger til den profilerte Frp-politikeren Mazyar Keshvari for å dekke en rekke reiser som ikke har funnet sted.

Han ga en uforbeholden unnskyldning etter å ha blitt konfrontert med Aftenpostens funn og erkjenner at han har gjort feil.

«Han innser det han har gjort er uakseptabelt og er svært preget av dette. Han beklager dypt overfor både partikolleger, kolleger på Stortinget, velgere og skattebetalere for feilene han har begått og misbruket av tilliten han har fått», skrev hans advokat Arve Lønnum i en e-post til Aftenposten.