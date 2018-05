Forsvarerne ber om mildere straffer etter parteringsdrap på Ammerud

Påtalemyndigheten ba om at en 26-åring, som har erkjent straffskyld både for å ha drept og partert den 34 år gamle manen, dømmes til 16 års forvaring. Den 28 år gamle kameraten bør ifølge aktor dømmes til 17 års forvaring, selv om han kun har erkjent å ha vært med på parteringen.

Forsvareren til 26-åringen som har erkjent drapet mener det ikke er grunnlag for forvaring, og ber om at hans klient anses på mildeste måte, melder NRK. Forsvareren til den 28 år gamle kameraten ber om tre års fengsel for likskjending for sin klient.

Statsadvokat Alvar Randa omtalte imidlertid drapet på 34 år gamle Dan Johnny Myhre 27. april 2016 som «brutalt og urovekkende» under sin prosedyre i Oslo tingrett tirsdag.

– Drapet er så uprovosert som det kan få blitt, sa Randa.

Han viste til at drapshandlingen ifølge de tiltalte skal ha blitt utløst av en misforståelse. Drapsofferet ble feilaktig beskyldt for å ha stjålet 30 gram hasj, men det viste seg senere at hasjen lå i lommen til en av de tiltalte, ifølge forklaringene.

En kvinne er også tiltalt for å ha deltatt i parteringen og for å ikke ha forsøkt å stanse drapet. For henne legges det ned påstand om to års fengsel. Kvinnens forsvarer mener hun bør frifinnes. Hun har ikke erkjent straffskyld, og hevder at hun fryktet for eget liv.