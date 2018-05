Stort søk etter savnet besetningsmedlem fra KV Nordkapp

Hovedredningssentralen Nord-Norge ble varslet like etter klokken 10 lørdag formiddag.

Besetningsmedlemmet ble sist sett om bord på fartøyet i 2.30-tiden natt til lørdag. Skipet var da 93 kilometer nord-nordvest av Bjørnøya. Siden den tid hadde skipet forflyttet seg 130 kilometer sørøstover, til like øst for Bjørnøya.

Hovedredningssentralen satte umiddelbart i gang et koordinert søk etter besetningsmedlemmet. Mens KV Nordkapp har søkt langs sin egen rute nordover, har kystvaktfartøyet Barentshav søkt sørover langs ruten.

– Det er iverksatt et søk langs strekningen fartøyet har beveget seg siden sist vedkommende ble sett, sier redningslederved Hoverredningssentralen Nord-Norge, Frode Iversen, til Aftenposten.

Fiskefartøy deltar i søk

Fra Svalbard har Sysselmannens helikopter deltatt i søk. Kystverkets fly fra Bodø deltar, og lørdag ettermiddag var et Orion-fly på vei ut fra Andøya. Dessuten er Sysselmannens fartøy Polarsyssel i transitt fra Longyearbyen.

Kystradio Nord har videresendt nødmeldingen, og flere sivile fartøy fra både Norge og Russland har respondert.

– Ti russiske fiskefartøy og én norsk deltar, sier Iversen.

Greie forhold for søk

Hovedredningssentralen opplyser at det er god sikt og gode søkeforhold i området. Bølgehøyden er kun 1–2 meter.

– Barentshavet er et stort hav, men vi har en klart definert kurslinje. Søket orienteres etter det, sier redningslederen.

Iversen sier de ikke har noen formening om årsaken til at personen ikke er gjort rede for siden kl. 2.30-tiden i natt.

Savnedes pårørende er informert.

Savnet er vernepliktig

Den savnede er en vernepliktig mann. Alderen er foreløpig ikke kjent. Om bord på fartøyet var 50 personer, hvorav 20 befal og 30 vernepliktige, opplyser Kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret Endre Barane til Aftenposten.

– Da han ikke ble funnet på morgenen, ble det satt i gang såkalt rullemønstring. Det vil si at alle møtes på én bestemt plass. Prosedyrene er da slik at man gjennomsøker hele fartøyet. Da han fortsatt ikke ble gjort rede for, ble det slått alarm og gitt beskjed til Hovedredningssentralen om mulig mann over bord, sier Barane, som opplyser at det ikke var helikopter om bord på fartøyet.

Det har i lang tid vært heftig debatt om helikoptermangel på Kystvaktens fartøy.

Barane sier har aldri vært utfor et tilsvarende tilfelle.

– Jeg har vært i Kystvakten siden 1989 og aldri hatt en sånn sak, sier han.

Saken oppdateres.