I teaterstykket Ways of seeing, som hadde premiere på Black Box Teater 23. november, er det filmklipp av boligene til kjente personer rundt nettstedet Resett og med tilknytning til Høyre, Frp og NATO vist i bakgrunnen under forestillingen. Flere av dem som fikk huset sitt eksponert har reagert kraftig.

Blant personene som fikk huset sitt filmet var justisminister Tor Mikkel Wara som nå fikk tagget bilen og huset. Dessuten er bilen tilsynelatende forsøkt påsatt.

Teatersjef for Black Box Teater, Anne-Cécile Sibué-Birkeland sier til NRK at politiet ikke ha tatt kontakt.

– Det kan hende de vil ta kontakt med oss, for teaterstykket vårt har skapt debatt om filmingen av huset til Tor Mikkel Wara og andre, sier teatersjef for Black Box Teater, Anne-Cécile Sibué-Birkeland til NRK.

Håper de ikke har vært inspirasjon

Stykket Ways of seeing er laget av skuespillerne Sara Baban og Hanan Benammar. Oppsetningen er ikke Black Box Teater egen produksjon, men den ble vist der, og dermed deles det juridiske ansvaret for eventuelle konsekvenser.

– Jeg står for programmet og vi deler det juridiske ansvaret når det gjelder mulige konsekvenser av forestillingen. Det er en del av risikoen vi tar, men jeg håper selvfølgelig at det ikke er noen sammenheng mellom stykket og handlingene mot Wara, sier Sibué-Birkeland ifølge NRK.

Hun understreker at hun tar avstand fra truslene mot justisministeren.

– Det er en svært alvorlig sak. Jeg er sjokkert. All form for vold må fordømmes. Dersom volden øker i samfunnet, er det et uttrykk for at demokratiet svikter, sier teatersjefen til NRK.

Tror det kan være en sammenheng

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) var også blant personene som var filmet og ble brukt i teateroppsetningen til Baban og Benammar.

Heiko Junge / NTB scanpix

Tybring-Gjedde sier til NRK at han tror det finnes en sammenheng mellom teaterforestillingen og hendelsen hjemme hos Wara.

– Det er i alle fall nærliggende å tro at dette kan knyttes til teaterforestillingen hvor man lå ute i buskene og filmet boligen til justisministeren og andre. Dette kan skape holdninger og kanskje vilje der ute til å gjøre hærverk og andre ting som er veldig negativt, sier han til statskanalen.

Han sier videre at han ikke tror teateret har utført hærverket, men mener Black Box har presentert konspirasjonsteorier om et hemmelig nettverk av rasister som kan ha inspirert noen til å handle.