Over 130 skader meldt etter styrtregnet i Oslo-området – Bygdøy fikk nær én måneds normalnedbør på 19 timer

Store nedbørsmengder førte til overfylte kjellere, biler i kø og oversvømte veier i Oslo og omegn onsdag kveld.

På Bygdøy i Oslo ble det målt 55 millimeter nedbør fra kl. 8 til kl. 20 onsdag, som var høyest registrerte nedbørsmengde ifølge Yr.

I løpet av 19 timer ble det registrert like over 80 millimeter nedbør på Bygdøy i Oslo. Historisk sett skjer dette omtrent hvert 25. år, men kraftige, lokale nedbørsmengder er blitt registrert hyppigere de senere årene. Ifølge yr.no er normal nedbørsmengde for august 89 millimeter.

Fortvilte Oslo-beboere tar nå kontakt med forsikringsselskapene for å melde om skader forårsaket av nedbørsmengdene.

Hos enkelte sto vannet én meter opp på kjellerveggen, opplyser Sigmund Clementz, kommunikasjonsrådgiver i forsikringsselskapet If.

– Vi begynte å motta skademeldinger i går og sendte ut folk for å hjelpe med å fjerne vann. Hittil har vi fått inn drøyt 50 skader, men regner med at vi kommer til å få inn totalt 100 skader.

Gitte Johannessen / NTB scanpix

Vanskelig å forutse

If har registrert flest skader vest i Oslo og på Bygdøy. Clementz opplyser at If ofte sender ut advarsel til kundene sine, men at det er vanskelig å forutse når styrtregnet kan bli en utfordring.

– Vi ser nok en gang at voldsomt regnvær er en utfordring i by og tettbygde strøk. Dette er steder hvor mange bor på små områder og med store asfaltflater. Regnvannet finner ikke naturlige veier og velger gjerne minste motstands vei, som gjerne er inn i en kjeller.

Tone Farstad

I august i fjor ble forsikringsselskapene nedringt av kunder som var rammet av enorme nedbørsmengder. If fikk alene inn hundrevis av skader med skadeomfang på 130 millioner kroner. Gårsdagens regnvær er ikke på langt nær like omfattende, men Clementz påpeker at det likevel er dramatisk for dem som opplever oversvømmelse i kjelleren.

– Dette påvirker dagliglivet til mange. En stor del av bruksflatene i huset blir påvirket og i mange tilfeller vil det ta opptil flere uker og måneder å rehabilitere en kjeller.

Oversvømte kjellere

Tryg forsikring har fått inn meldinger om et 20-talls skader i Oslo som følge av regnværet onsdag. DNB har foreløpig fått inn 30 skademeldinger, de fleste i Oslo og noen i Lørenskog, ifølge kommunikasjonsrådgiver Cecilie Skjennald.

Også Gjensidige har mottatt 30 skademeldinger torsdag morgen.

– Det er stort sett kjellere som fylles med vann og tilbakeslag i rør som ikke tåler belastningen av regnvannet, sier kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen i Gjensidige.

Gjensidige sender ofte ut varsel til kundene hvis det er varslet mye nedbør, men Thoresen forteller at nedbøren den siste tiden har kommet overraskende.

– Stort sett blir styrtregn meldt på forhånd slik at folk har tid til å rydde unna verdigjenstander, men i det siste har de store nedbørsmengdene vært uventet og folk har ikke rukket å ta slike grep.

Stein Bjørge

Store lokale variasjoner

Bjørn Rosseland, seksjonsleder i avløpstransport i Oslo kommune, opplyser at områdene med størst utfordringer var på vestsiden av Oslo onsdag kveld.

– Det er store lokale variasjoner i nedbørsintensitet innenfor byen. Vi har fått meldinger fra cirka 40 privatpersoner, men erfaringsmessig vil det komme flere henvendelser.

Vann- og avløpsetaten startet tidlig med forberedelse og rensing av rister i går, samtidig som de tredoblet vaktmannskapet.

– Klimaendringene gjør at vi oftere opplever utfordringer som vi så i natt. For å gjøre byen bedre i stand til å takle ekstremvær har vi siden 2014 innført en økning i dimensjonering av avløpssystemene. Vi har også de siste par årene doblet budsjettene for rehabilitering av avløpsnetter for å gjøre byen mer robust, sier Rosseland.

– Vanskelig å varsle

Da Aftenposten var i kontakt med Meteorologisk institutt onsdag morgen ble det ikke varslet de store nedbørsmengdene.

Likevel ble det målt omtrent 20 millimeter nedbør i løpet av 30 minutter på Bygdøy.

– Det er generelt vanskelig å varsle sommerbyger og lokale effekter. I går fikk Oslo og Akershus veldig mye nedbør. Spesielt var det veldig kraftig og lokale byger på Bygdøy. Det er nesten umulig for oss å varsle dette i god tid i forveien, sier vakthavende meteorolog Gunnar Livik ved Meteorologisk institutt.

Livik melder at det for helgen ser mye lysere ut for Østlandet.

– Torsdag og fredag er det meldt bra vær. Det er ventet storm i Sogn og Fjordane, men Østlandet ligger i le. Dette er sesongens første høst-lavtrykk på Østlandet.

Skulle lavtrykket friste til strandbesøk kan en av Oslos beste badestrender være en idé å besøke.