Follobanen: Underleverandører jobber igjen

– Alle som ikke er på ferie er i gang. Arbeidet som italienske Condotte skal utføre via underentreprenører for Follobanen er i rute, skriver prosjektleder for Follobanen Erik Smith i en sms til Aftenposten.

På spørsmål om han nå med sikkerhet kan si at det planlagte arbeidet i sommer blir gjort uten forsinkelser gir ikke Smith et klart svar:

– Det er det jernbanetekniske og signalarbeider som er mest utfordrende med hensyn til bruddet, skriver han.

Plan for utbetalinger godkjent

Bladet Byggeindustrien har fått bekreftet av Follobanen at italienske Condotte ligger på etterskudd med utbetalinger på rundt 100 millioner kroner.

Det har rammet flere underentreprenører som jobber for Follobanen, i området nær Oslo S.

Torsdag 28. juni la fire underentreprenører ned arbeidet.

Meningen var at entreprenører på Follobanen skulle jobbe dag og natt i ukene der deler av Oslo S er stengt for trafikk.

Havner deler av arbeidet bak skjema kan det ikke minst få alvorlige konsekvenser for andre deler av arbeidet med nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski.

Men Follobanen hevder nå at problemet med Condotte inntil videre er løst.

«Planen til entreprenørselskapet Condotte for rask betaling av underentreprenører som arbeider ved Oslo S er godkjent. Underentreprenørene starter opp arbeidet umiddelbart,» heter det i en pressemelding.