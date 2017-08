Ålgård-drapet: Drapssiktet 29-åring er tidligere domfelt

29-åringen som natt til mandag ble pågrepet på en adresse på Høle, er en såkalt kjenning av politiet. Politiadvokat Berge opplyser overfor Aftenbladet at han er tidligere domfelt.

- Jeg ønsker ikke å si hva han er domfelt for, men kan bekrefte at politiet har hatt med ham å gjøre tidligere, sier Berge.

Mandag formiddag sier politiadvokaten at det foreløpig ikke har vært mulig å avhøre den drapssiktede mannen.

- Vi er naturligvis svært interesserte i å prate med ham, men enn så lenge har han ikke vært i stand til det, sier Berge.

Identifisert

Mannen som ble funnet død i en leilighet på Ålgård lørdag formiddag er nå identifisert. Avdøde er en 26 år gammel mann fra Ålgård.

- Det er familien som avgjør om vi går ut med navnet, sier politiadvokaten.

Tre personer er nå siktet i saken. En 21 år gammel mann er siktet for bevisunndragelse mens en kvinne (21) og den 29 år gamle mannen, som ble pågrepet på Høle, er siktet for drap.

Kvinnen vil bli fremstilt for varetektsfengsling i Stavanger tingrett mandag klokka 14.00. Her vil politiet be om lukkede dører på grunn av bevisforspillelsesfare.

Beslag

29-åringen har foreløpig ikke fått oppnevnt forsvarer. Dette skyldes at politiet ønsker å gi ham anledning til å velge. Så langt har det av helsemessige årsaker ikke latt seg gjøre.

I påvente av avhøret fortsetter politiets drapsetterforskning for fullt. Blant annet avhøres flere vitner.

Jon Ingemundsen

- Vi vet foreløpig ikke om det finnes øyenvitner til selve drapet, sier Berge, som ikke ønsker å si om politiet har tatt beslag i et drapsvåpen.

- Vi har tatt mange beslag i saken. På nåværende tidspunkt ønsker jeg imidlertid ikke å gå nærmere inn på drapsvåpen eller hvilke skader avdøde er påført.

Avhør

I tillegg til å avhøre vitner, vi politiet forsøke å avhøre den siktede kvinnen i løpet av dagen. Mandag gjennomføres også en obduksjon av avdøde.

Berge holder det som sannsynlig at også 29-åringen vil bli fremstilt for varetekt.

- Det er en vurdering vi gjør når vi har fått snakket nærmere med ham, sier politiadvokaten.

- Hva er relasjonen mellom avdøde og de siktede i denne saken?

- Det er kjennskap mellom disse personene. Mer ønsker jeg ikke å si om dette på nåværende tidspunkt, sier Berge.