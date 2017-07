Direkte: Se gjenreisningen av Trollpikken

Håpet er å få gjenreist fjellformasjonen ganske raskt, og det skal brukes store krefter for å få det til.

Det var lørdag 24. juni at turgåere oppdaget at landemerket «Trollpikken» var knekt, trolig grunnet hærverk. Siden har det blitt samlet inn 225.000 kroner for å få den rundt 15 tonn tunge steinformasjonen opp og stå igjen – 25.000 kroner over innsamlingsmålet på 200.000 kroner.

Norsk presse fråtset i nyheten om Trollpikkens fall og gjenreisning, og hadde en skikkelig ordspillfest:

«Mer og mindre potent snakk om den kastrerte Trollpikken» (Stavanger Aftenblad)

«Entreprenør vil gi en hjelpende hånd: - «Trollpikken» skal opp å stå igjen», (TV2).

«Vil gjenreise Trollpikken... men det kan svi på pungen.» (NRK.no)

«Trollpikken vil bli gjenreist» (VG og TV2).

Bildene er fra VGTV.