Store forsinkelser på T-banen i Oslo: – Feilen er rettet

Etter flere timer med store forsinkelser på T-banenettet i Oslo var signalfeilen fikset like etter klokken halv fem, sier Jan Rustad, kommunikasjonsrådgiver i Sporveien.

– Vi regner likevel med at det vil ta rundt to timer før vi er i rute, sier han til Aftenposten.

På Twitter opplyste Sporveien tirsdag ettermiddag at det var «store avvik på alle linjer i begge retninger». I tillegg var det ingen trafikk mellom Majorstuen og Sognsvann.

– Maksimalt uheldig sted

– Det jobbes på spreng, og vi er fullt klar over at hele Oslo nå skal hjem, fortalte Rustad til Aftenposten etter at signalfeilen hadde blitt kjent.

Signalfeilen oppsto mellom Majorstuen og Sognsvann. Et svært uheldig sted å få signalfeil, forteller Rustad.

– Når Majorstuen er involvert stopper det alt. Så det er et maksimalt uheldig sted å få feil, forklarer han.

Forhåpningsfulle

Tidligere tirsdag ville ikke Rustad spekulere om hvor lang tid det kunne ta før T-banen var tilbake til normalen.

– Vi er forhåpningsfulle og har et endelig håp om at det ikke vil ta altfor lang tid, sa Rustad til Aftenposten.

– Erfaringsmessig er det flinke feilsøkere. Sist jeg var i kontakt med driftssentralen, var de godt i gang med å fikse signalfeilen, opplyste han.

Busser er satt opp fra Ruter.