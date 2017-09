– Det er jo her Erna og Jonas burde drevet valgkamp. Men det er med toppolitikerne som med Norge Rundt. De kom til Gjerdrum helt til sist.

May Knutsen står med favnen full av Ap-roser og prøver å få kontakt med potensielle velgere på lørdagshandel i Ask.

Regnet gjør sitt beste for å drukne valgkampinnspurten i bygdesenteret i Gjerdrum. Men både Ap, Høyre – med egne partiregnponchoer, KrF og MDG har rigget seg opp med vasstrukne valgboder og skal jage velgere til siste regndråpe.

Det har de all grunn til. Gjerdum er nemlig Norges svar på Ohio: Altså kommunen som ender med et valgresultat som ligger tettest opp til det hele nasjonen stemmer. Beregninger SSB har gjort for Aftenposten, viser at Gjerdrum var kommunen som lå nest nærmest landsresultatet i 2005, aller nærmest i 2009, og nest nærmest igjen i 2013. Ingen andre kommuner har ligget like stabilt i «profet-toppen».

– Hvis vi er lynraske til å telle stemmene, så slipper de andre kommunene å gjøre jobben. Det er jo ganske praktisk, humrer ordfører Anders Østensen (Ap), mens han strekker en rose i retning av nok en fuktig sambygding.

– Det gjør det uansett ekstra morsomt å drive valgkamp. Nå må vi bare nå formtoppen på mandag.

Fakta: Se hvilke kommuner som ligger nærmest - og lengst - fra landsresultatet Ti på topp (2013) Flora Gjerdrum Stokke Vågan Andebu Sørum Holmestrand Tvedestrand Ås Arendal Ti på bunn (2013) Gloppen Eid Leka Lesja Tolga Høylandet Os Hatfjelldal Snåsa Rindal

Jørgen Lund med sønnen Jonus (4) på slep har tatt med seg en rose og en brosjyre prydet med Jonas Gahr Støre i dress og rødt slips. For ham blir ikke avgjørelsen tatt før han ser partilistene i valglokalet mandag. Det står mellom Ap og Sp.

– Nå skjønner jeg i hvert fall at det kan bli avgjørende hva jeg stemmer, og det blir uansett ikke FrP, lover han, da han får høre at han tilhører en nærmest profetisk velgergruppe.

Et Norge i miniatyr

Flere av hans sambygdinger stiller seg lettere uforstående til at akkurat de, de 6591 innbyggerne i bygda mellom Lillestrøm og Gardermoen, tar den politiske pulsen på hele Norge.

Valgforsker og professor Tor Bjørklund ved Universitetet i Oslo er ikke like overrasket. Han peker på at den tidligere landbrukskommunen og Sp-bastionen, i likhet med naboene rundt Gardermoen har hatt en kraftig strøm av innflyttere.

– Tomteprisene er forholdsvis rimelige, og innflytterne utgjør et nogenlunde demografisk gjennomsnitt av Norge, også når det gjelder ikke-vestlige innvandrere, sier han, og viser til at den gamle bondebefolkningen sørger for at Sp stadig holder stand blant stadig mer urbane, velutdannede naboer.

Mindre språk, sprit og synd

At Gjerdrum utgjør et politikkens «Norge i miniatyr», skyldes ifølge Bjørklund at kommunen også kulturelt sett ikke stikker seg ut. Den ligger ikke i bibelbeltet eller i «Det røde nord».

For øvrig blir landet, ifølge professoren, politisk sett, stadig mer likt.

– Det blir stadig mindre konflikt rundt de tre gamle merkesakene språk, sprit og synd. Dermed forsvinner mye av de lokale forskjellene, sier han.

Her kan du se hvor langt unna landsresultatet din kommune stemte i 2013. NB: Trykk på avvik, så blir kommunene rangert.

Gjerdrum på Tinget?

Tilbake på den politiske slagmarken utenfor polet i Gjerdrum, har KrFs Merete Fjeld Årdal hentet inspirasjon fra Hollywood og rustet seg med en gedigen pappbøtte med popcorn som velgeragn.

Det ligger mye i potten for lokalpartiet, som aner muligheten av å få inn Gjerdrums aller første stortingsrepresentant: Ingunn Ulfsten ligger an til å kunne kapre utjevningsmandatet fra Akershus.

– Det skulle jo bare mangle at ikke Gjerdrum, som er så viktig, nå kommer inn på Stortinget, sier hun, og får full støtte fra sine politiske konkurrenter.

– Absolutt, selv om hun er på feil banehalvdel politisk, sier ordfører Østensen raust.

Skummelt stor makt

Å kalle valgkampfinalen i Gjerdrum et sirkus vil være å overdrive. Men en rød rose stikker opp av handleposen til Bob Johnsen når han og resten av familien dyvåte passerer partibodene.

– Jeg skjønner ikke hva Ap mener. Den rosen ble jeg påprakket, sier han og røper at han skal stemme Frp. På grunn av skatte- og avgiftspolitikken.

At lille Gjerdrum nærmest avgjør valget, mener han er direkte snodig.

– Det blir jo nesten litt skummelt, så mange som stemmer Ap her, sier han, og rusler videre mot helgefreden.

Kortvarig kjendisglans

Plutselig raser en liten bil inn på p-plassen foran butikkene. Tre rødkledde mennesker med AUF-leder Mani Hussaini i spissen sprinter bort til kjøpesenteret for å peppe sine partikamerater.

– God stemning, dette går veien, sier han, og skal til å haste tilbake til bilen og fortsette lynturen i Akershus.

Så forklarer Aftenposten ham hvilken helt spesielle kommune han befinner seg i.

– Er det sant? Vi avlyser resten, gliser han.

Men valgkampens kjendisbesøk er ubønnhørlig over. Mandag kveld får vi vite hvor interessant Gjerdrum er om fire år.

