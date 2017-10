Frakoblede fastleger gjør det vanskelig å være pasient

– Vi er veldig skuffet. Vi syns ikke tilgjengeligheten er god nok. Det er flere som bryter fastlegeforskriften, sier Forbrukerrådets direktør Randi Flesland. Hun viser til at fire av ti legekontorer ikke tilbyr digital timebestilling, mens mange ikke svarer raskt nok på telefon.

Fastlegene blir eldre, og færre ønsker å bli fastlege. Legeforeningen frykter for ordningen.

En oversikt over hvordan alle landets snaut 1.400 legekontorer møter sine pasienter, ligger nå på nett. Dermed kan du sjekke imøtekommenheten og tilgjengeligheten ved ditt lokale legekontor.

Fylkesvis kommer Sør-Trøndelag og Oslo best ut, mens Finnmark gjør det dårligst. Forskjellene er imidlertid store mellom kontorene i hvert fylke og kommune.

– Empatiske svar

Forbrukerrådets ansatte har gitt seg ut for å være vanlige folk på jakt etter en ny fastlege. De har ringt, sendt SMS og e-post, eller brukt legekontorenes nettløsninger – dersom de finnes. De har spurt etter legenes kompetanse og bedt om time.

Alt i alt er det bare 2,5 prosent av legekontorene som scorer 67 poeng eller mer og dermed får «grønt lys» fra Forbrukerrådet. Aller best ut kommer Risavika legesenter i Sola kommune, med 78 poeng.

– De som gjør det bra, svarer raskt og gir god informasjon om legene og kontoret. De er empatiske og gir svar som er relevante for pasienten. De har forbrukerbrillene på, oppsummerer Flesland, som håper andre legekontorer vil lære av dem.

Som eksempler på viktig informasjon nevner hun tilgjengelighet for bevegelseshemmede og hvorvidt de tilbyr gynekologiske undersøkelser, noe 19 kontorer ikke gjør.

24 fastlegekontorer har ikke Forbrukerrådet klart å komme i kontakt med overhodet.

– Det er helt uakseptabelt, konkluderer Flesland.

Mangler vilje?

Hvert fjerde fastlegekontor mangler et nettsted med informasjon om adresse, åpningstider og hvem som jobber der. Slik informasjon kunne spart kontoret for flere telefonhenvendelser, påpeker Forbrukerrådet.

– Det er få grep som skal til. Jeg tror dette handler om vilje og interesse, sier Flesland.

Legekontorene gir bedre svar på telefon enn på e-post, men til gjengjeld har mange telefontid kun noen timer morgen og ettermiddag.

Et eksempel Flesland trekker frem på hvordan man ikke skal behandle en potensiell pasient, er dette SMS-svaret på et spørsmål om det er mulig å få mer informasjon om legen eller en prøvetime: " Nei, det er det ikke. Du bytter lege på nett. Her er det fullt og vel så det. Ikke noe å hente her.»

79 legekontorer bruker Facebook og den tilhørende Messenger-tjenesten for å kommunisere med pasientene. Det er Flesland skeptisk til:

– Ifølge personvernforskriften er det ikke lov, slår hun fast.

Stille krav

Kommunene burde stille krav til service hos fastlegene, mener Flesland, men har ikke noe klart svar på om myndighetene burde utvikle en nettbasert løsning for timebestilling og kommunikasjon for fastleger.

– Det enkle hadde vært om det fantes en plattform som er trygg, og som alle kan bruke, sier Flesland.