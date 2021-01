Her berger Adrian Framvik (16) et liv på isen – for andre dag på rad

Det har vært en spesiell helg for Adrian Framvik (16) og venninnen Helena Wehus (16). Både lørdag og søndag berget de liv da personer gikk gjennom isen på Jegersberg i Kristiansand.

Her ligger Adrian Framvik på magen på isen og prøver å dra mannen opp av vannet på Jegersberg søndag ettermiddag. Foto: Laila Framvik

(KRISTIANSAND/Fædrelandsvennen): – Det er helt utrolig at vi skulle oppleve dette to dager på rad, sier de to ungdommene.

De er preget av to dramatiske hendelser, to dager på rad – på samme sted.