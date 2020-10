Politiet har kontroll på antatt gjerningsperson

Politiet har kontroll på personen de mener står bak knivstikkingen i Elverum fredag ettermiddag. Vedkommende ble funnet skadet, opplyser politiet.

Veisperring i området der politiet fredag lette etter en gjerningsperson etter melding om knivstikking på en privat adresse i Elverum. Foto: Truls Sylvarnes, Østlendingen / NTB

30. okt. 2020 14:59 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

Skadene er forenlig med fallskader. Personen er fraktet til Elverum sykehus.

Skadeomfanget er ukjent, opplyser politiet i Innlandet på Twitter klokken 18.49.

Søk med store styrker

Politiet har hele fredag ettermiddag og kveld søkt med store styrker i området vest for Glomma og sør for Terningmoen leir etter at en kvinne ble knivstukket på en privat adresse.

– Søket pågår i området ved tømmerterminalen og skogsområdene rundt, sa Løvseth til NTB tidligere fredag ettermiddag.

Søket ble foretatt vest for Glomma. Politiet ba innbyggere i området om å holde seg inne og låse dører og vinduer. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Fraktet til Ullevål

Til Dagbladet opplyser pressevakten ved Sykehuset Innlandet at kvinnen er stabil, men moderat skadet. Hun er fraktet videre til Ullevål sykehus.

Politiet fikk melding om knivstikkingen klokken 14.24. Beboere i området ble oppfordret til å holde seg inne og låse dører og vinduer. Ifølge operasjonsleder Haagen Løvseth var kvinnen trolig et tilfeldig offer.

Sent fredag ettermiddag pågikk fortsatt søket etter gjerningsmannen som har knivstukket kvinnen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

I en pressemelding opplyste politiet at gjerningsmannen antas å være psykisk ustabil.

Knivstikkingen ble tidligere fredag satt i sammenheng med observasjoner av en ustabil eller ruset person natt til fredag. I tillegg ble en militæruniform stjålet fra Terningmoen militærleir i Elverum.