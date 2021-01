Kvinne brakk foten og slo alarm. Så ble mann funnet død.

En 48 år gammel mann ble fredag funnet omkommet etter et fall. Han ble funnet under aksjonen for å redde en kvinne med brukket fot.

22. jan. 2021 22:48 Sist oppdatert nå nettopp

Mannen ble funnet et stykke unna kvinnen, opplyser politiet i Nordland på Twitter. De pårørende er varslet.

Politiet meldte om redningsaksjonen ved Blåtinden (533 m.o.h.) på Vestvågøy klokken 16.47 fredag ettermiddag.

– Vi fikk melding fra kvinnen klokken 14.18 om at hun trengte hjelp etter å ha falt. Hun forsøkte å ringe han som hun var på tur med, men fikk ikke kontakt, forteller operasjonsleder Ulf Slettan i Nordland politidistrikt til Aftenposten.

Både et Sea King redningshelikopter og frivillige mannskaper fra Røde Kors ble sendt til stedet. Det var dårlig mobildekning i området, og politiet mistet etter hvert forbindelsen med kvinnen.

– Det var ikke mulig for helikopteret å lande på stedet. Mannskapene fra Røde Kors ble firt ned klokken 17.12, forteller Slettan.

Kvinnen fortalte at hun var kommet bort fra mannen som hun var på tur med. Hun trodde at han enten var foran henne eller over henne i terrenget. Hun visste ikke at også han hadde falt.

En alpin redningsgruppe ble fløyet inn og det var de som fant den 48 år gamle mannen død.

– Han hadde skader fra et fall, sier operasjonsleder Slettan.

Kvinnen ble fløyet med et Sea King redningshelikopter til Gravdal sykehus i Lofoten etter å ha blitt fraktet et stykke ned fjellsiden av Røde Kors.