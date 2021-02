Nye FHI-tall: Nesten halvparten av smitten har skjedd i innvandrermiljøer

45,7 prosent av alle som hittil har testet positivt i Norge, er født i utlandet eller er norskfødt med utenlandsk mor.

En mobil teststasjon på Stovner i Oslo tilbyr gratis drop-in test. Stovner er det området i Norge som har hatt høyest smitte i flere måneder. Foto: Stein Bjørge

37 minutter siden

At pandemien har rammet innvandrere i Norge ekstra hardt, har vært kjent lenge. Men for første gang kommer nå nye tall som viser at også norskfødte med mødre født i utlandet, er betydelig overrepresentert blant dem som har vært smittet.