Helsebyråden i Oslo: Ikke dra til Bærum for å drikke

Bærum kommune åpner kranene igjen. Tørste Oslo-folk bør ikke dra til serveringssteder i Bærum, mener helsebyråd Robert Steen i Oslo.

Kranene i Bærum åpner, avgjorde formannskapet i dag. Foto: Heieren Trude Voje / Holmlund Jan Thomas

Morten Schwencke Journalist i Aftenposten

19. feb. 2021 15:30 Sist oppdatert nå nettopp

Bærum kommune opphever skjenkeforbudet fra midnatt. Det avgjorde formannskapet i kommunen etter anbefaling fra kommunedirektøren, fredag.

Fakta Skjenken i Bærum Skjenkestoppen er opphevet i Bærum. Nasjonale regler gjelder. Virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand. Den skal ha utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og sørge for at disse rutinene blir overholdt.

Serveringssteder skal sørge for at det er minst én meter mellom sitteplassene. Etter ankomst kan personer i samme husstand sette seg nærmere hverandre.

Serveringssteder som har skjenkebevilling, kan servere alkohol til de som får servert mat ved bordservering. Det skal være sitteplasser til alle gjester. Det er ikke tilstrekkelig med servering av nøtter, sjokolade eller andre kioskvarer. I tillegg gjelder lokale regler for munnbind i Bærum. Kilde: Bærum kommune Vis mer

Under pandemien har Bærum opplevd at Oslo-folk kommer for å benytte tilbud som treningssentre og Vinmonopol når de har vært stengt i byen. Slik oppførsel er noe Bærum kommune nå vil akseptere, forteller kommunaldirektør Bente Herdlevær.

– Vi vil ikke mene noe om hvor gjestene til serveringsstedene i Bærum kommer fra, sier hun.

– Vil ikke det kunne føre til at det kommer smitte fra Oslo?

– Selv om det er risiko, har vi etter en helhetsvurdering valgt å åpne for skjenking nå. Da har vi med oss at statistikken viser prosentvis veldig lav andel smitte fra den typen aktivitet og mobilitet, sier Herdlevær.

– For at vi sammen skal klare oss godt gjennom koronapandemien, er vi helt avhengig av at hver og en av oss tenker gjennom og tar ansvar for egen adferd, sier Robert Steen. Foto: Heiko Junge

Fraråder Oslo-folk å reise over grensen

Helsebyråd i Oslo, Robert Steen, sier at det ikke er forbudt for Oslo-folk å reise til Bærum for å drikke. Men dette er fortsatt noe Oslo fraråder.

– For å unngå smitte og redusere smittetrykket, er det viktig med redusert mobilitet og så lite fysisk nærhet til andre som mulig. Dette er grunnlaget for de smittevernregler som gjelder i Oslo. Da sier det seg selv at det ikke er lurt å reise fra Oslo til en nabokommune uten skjenkeforbud, sier han.

Det er avgjørende at hver enkelt tar ansvar for egen adferd for at Oslo skal kunne åpne opp igjen, mener Steen. Dette tror han Oslo-folk forstår.

Fredag anbefalte Helsedirektoratet å videreføre de nasjonale skjenkebegrensningene. Det innebærer at man må servere mat for å kunne servere alkohol. Det anbefales også fremskunde skjenkestoppen fra midnatt til klokken 22.00 på landsbasis.

«En lempning av skjenkebestemmelsene nå ville sende signal om at situasjonen er i bedring, noe vi mener det er for tidlig å konkludere med», skriver Helsedirektoratet i sin anbefaling.