To pågrepet etter melding om skudd i Asker. Politiet fant flere våpen.

Politiet fikk natt til søndag melding om at det var avfyrt skudd i et boligområde i Tofte i Asker. To personer er anmeldt for uforsiktig omgang med skytevåpen.

NTB

29. nov. 2020 07:05 Sist oppdatert 11 minutter siden

Ingen kom til skade i hendelsen, melder Oslo politidistrikt.

– Det er heller ingen opplysninger per nå som tyder på at det er skutt bevisst mot andre personer, opplyser operasjonssentralen.

De to personene ble pågrepet da politiet tok seg inn i en bolig.

– Disse to vil bli anmeldt for brudd på våpenloven og uforsiktig omgang med skytevåpen, heter det.

Det er også beslaglagt flere skytevåpen.